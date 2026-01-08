UGT firma en solitario el convenio de oficinas y despachos de Valladolid ante la "falta de voluntad" de otros sindicatos

VALLADOLID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

UGT ha firmado en solitario el convenio de oficinas y despachos de Valladolid con el fin de "desbloquearlo" después de meses ante la "falta de voluntad" de otras organizaciones para llegar a un acuerdo.

"Un acuerdo que pone fin a un proceso de negociación largo, complejo y bloqueado durante meses, y que ha exigido un esfuerzo constante para desbloquear una situación que mantenía al sector sin avances reales ni mejoras para las personas trabajadoras", ha señalado el sindicato en un comunicado recogido por Europa Press.

UGT ha añadido que la firma se produce "tras un prolongado bloqueo en la negociación y ante la falta de voluntad para avanzar por parte de otras organizaciones" y ha aclarado que ha decidido firmar en solitario "desde la responsabilidad sindical y el compromiso firme con las personas trabajadoras, con el objetivo de desbloquear la situación, garantizar derechos y evitar una mayor pérdida de poder adquisitivo y de condiciones laborales".

La organización sindical ha destacado que el nuevo convenio tendrá una vigencia de cinco años, desde 2024 hasta 2028 y dota al sector de "estabilidad y seguridad jurídica" tras un largo periodo de "incertidumbre".

En este acuerdo, ha añadido UGT, uno de los pilares fundamentales han sido las subidas salariales pactadas, que permitirán avanzar en la recuperación del poder adquisitivo perdido en los últimos años, con un incremento salarial del 2,8 por ciento para 2024 (y congelado en 2025) y consecutivas subidas salariales del 5,6, 2,8 y 2,8 por ciento en 2026, 2027 y 2028, respectivamente.

OTRAS MEJORAS

Además, ha explicado que el nuevo convenio introduce cambios "relevantes" en materia de salud laboral y derechos sociales con la eliminación del complemento por no absentismo recogido en el convenio anterior. "Enfermar no puede penalizarse, ya que la salud no es una opción ni una elección, y ningún sistema retributivo debe incentivar acudir al trabajo en condiciones de enfermedad", ha agregado.

En la misma línea y para refrendar la defensa de la salud de los trabajadores, el convenio mantiene y consolida el complemento por Incapacidad Temporal, garantizando el cien por cien del salario mensual desde el primer día de baja y se refuerza así la protección social del sector.

Asimismo, incorpora mejoras sustanciales en la organización del tiempo de trabajo y en las compensaciones económicas con la reducción de la jornada máxima anual, que se fija en 1.750 horas para avanzar en materia de conciliación y el incremento de las dietas, que pasan a ser de 70 euros diarios, adaptándose mejor a los costes reales de desplazamiento.

También se produce una actualización del kilometraje, que se establece en 0,30 euros por kilómetro, la regulación del teletrabajo y la inclusión de los nuevos permisos retribuidos, ampliando y mejorando los derechos de conciliación y corresponsabilidad.

Para finalizar, UGT ha reafirmado su "compromiso para seguir defendiendo y mejorando los derechos laborales, salariales y sociales de las personas trabajadoras" y ha asegurado que "este convenio es el resultado de la persistencia sindical y de un ejercicio claro de responsabilidad con las personas trabajadoras, al desbloquear una negociación enquistada que no ofrecía perspectivas de avance".