UGT llama a movilizarse en las elecciones para frenar a "los amigos de Trump y Milei" en CyL

VALLADOLID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT en Castilla y León, Óscar Lobo, ha llamado a "hacer una movilización" de cara a las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo con el objetivo de "poner pared" y "frenar" a los "amigos" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el de Argentina, Javier Milei, en la Comunidad.

En declaraciones recogidas por Europa Press en un atención a medios en el marco de la jornada 'Combatir la extrema derecha y sus mensajes desde el ámbito sindical', Lobo ha explicado que en la actualidad se produce una "auténtica batalla cultural por el poder y las ideas", un contexto en el que la extrema derecha "constituye un auténtico peligro para las democracias, las libertades y, sobre todo, para los derechos de los trabajadores".

En este sentido, ha advertido de que se puede ver como "cada día" se "enciende una luz roja de alarma en distintos puntos del planeta", como ha ocurrido con la "auténtica aberración" de la reforma laboral propuesta por Javier Milei en Argentina que implica que la jornada se amplie a doce horas, elimina la indemnización por despido y pretende rebajar el derecho a la huelga. Ello se suma, tal y como ha indicado Lobo, a "cómo se persigue a personas inocentes" en Estados Unidos por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

"Esto no está muy lejos de Castilla y León", ha alertado al respecto, para incidir en que los "amigos de Trump y Milei" están en la Comunidad y ya han "influenciado y decidido" políticas, como ocurrió en el anterior gobierno de coalición de PP y Vox.

De este modo, ha abogado por "reaccionar" para que las políticas "fascistas" no entren en Castilla y León tras el 15 de marzo: "Tuvimos el triste honor de ser la primera comunidad que albergó un gobierno de coalición donde la extrema derecha entró (...), ahora tenemos que ser la primera donde se ponga pie en pared y se frente su avance".

En este contexto, ha subrayado que la jornada que celebra el sindicato sirve para "tomar conciencia" de las experiencias de otros países y trasladar a los trabajadores la importancia de "poner freno a este peligro", así como avisar de que los sindicatos están en el "punto de mira" de la extrema derecha porque representan todo lo que esta "odia", la "justicia social, la igualdad y la creación de comunidad".

Por su parte, el secretario de Política Internacional de UGT Confederal, Jesús Gallego, ha incidido en la necesidad del desarrollo de esta jornada frente a la "ultraderecha que se representa con muchas caras en el mundo".

"Da lo mismo que se llame Donald Trump, que se llame (Benjamin) Netanyahu, que se llame (Vladimir) Putin o que se llame un consejero en Castilla y León que ha demostrado ser nefasto para los intereses de la gente que le ha votado", ha apostillado, para invitar a los trabajadores a conocer las "verdaderas consecuencias", "catastróficas", que tiene esta ideología en las vidas de la ciudadanía.