UGT pide condicionar las ayudas a empresas afectadas por los incendios al mantenimiento de todos los puestos de trabajo

Varias personas observan el incendio, a 20 de agosto de 2025, en Boca de Huérgano, León, Castilla y León (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

VALLADOLID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

UGT ha pedido condicionar las ayudas anunciadas por la Junta de Castilla y León a empresas afectadas por los incendios al mantenimiento de todos los puestos de trabajo, con prohibición de despidos.

"Nuestra prioridad es garantizar el empleo y el salario de todas las personas trabajadoras", ha señalado el sindicato respecto al paquete de medidas de la Junta ante los incendios, que incluye 45 medidas y 114 millones de euros.

En este sentido, el sindicato ha propuesto que todas las empresas y corporaciones locales que reciban algún tipo de ayuda del Ejecutivo autonómico lo hagan con la condición de la prohibición del despido, y en el caso de que el despido se lleve a cabo sea declarado el despido nulo y se produzca, además, la devolución de las ayudas.

La organización sindical ha reclamado que "igual que la Junta ha anunciado que va a asumir el 100 por cient de las cotizaciones de las empresas afectadas, se comprometa a garantizar con fondos propios la totalidad de los salarios de las personas afectadas por un ERTEs hasta llegar al 100 por cien de su salario".

"De esta manera, ni los trabajadores ni la actividad empresarial quedarán desprotegidos", ha defendido UGT, para exigir los mismos derechos en la prestación por desempleo para las personas trabajadoras ERTEs por causas Económicas, Técnicas, Organizativas y de Producción (ETOP) que los ERTEs por Fuerza Mayor, "con el fin de que ninguna persona trabajadora quede sin prestación".

De esta manera, la organización sindical busca "compensar el salario que venían recibiendo, con una serie de propuestas tales como que la cuantía de la prestación se determine aplicando a la base reguladora el porcentaje del 70 por ciento durante toda la vigencia de la medida y que el acceso a la prestación por desempleo no implique el consumo de cotizaciones".

En el mismo sentido, estas medidas implicarían que las personas afectadas tengan derecho al reconocimiento de la prestación contributiva de desempleo, aunque carezcan del periodo de ocupación cotizada mínima necesaria y que las ayudas no dependan de los plazos de una convocatoria y se perciban de manera inmediata y con presupuesto ilimitado, ha incidido.

MESAS DEL DIÁLOGO SOCIAL

Asimismo, el sindicato recuerda la "urgencia" de abrir de forma inmediata las mesas correspondientes del Diálogo Social de la comunidad, tal y como solicitó la pasada semana, "para incentivar en todas las líneas de ayuda a las zonas afectadas, tanto en materia de empleo como de reconstrucción".

"La Junta de Castilla y León debe aprovechar hasta el último céntimo las ayudas que provengan de todas las administraciones, ya sean de la UE o del Gobierno de España y hacerlo de una manera coordinada con las administraciones locales", ha apostillado, para advertir de que estará "vigilante" ante las posibles medidas que las empresas afectadas tomen con sus trabajadores.

Por último, UGT ha recordado que "se pone a disposición de todas las personas trabajadoras afectadas por los incendios de Castilla y León con la finalidad de dar la mayor cobertura posible y que ningún trabajador se vea desprotegido ante las empresas y administraciones".