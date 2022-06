UGT pide dignificar el trabajo en los call center: "Sobran las razones para volver a colgar los cascos"

VALLADOLID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT ha hecho este lunes un nuevo llamamiento para "dignificar" las condiciones de trabajo en los contact center, donde se ha convocado una nueva jornada de huelga hoy desde el convencimiento de que "sobran las razones para volver a colgar los cascos".

Así lo ha aseverado la secretaria general de oficinas y seguros FeSMC UGTCyL, Vanesa Herrera, que ha denunciado la precariedad laboral que sufren los trabajadores de los contact center, que emplean a unas 10.000 personas en Castilla y León y a unas 120.000 en España, con una crítica expresa a la "parcialidad brutal" de jornadas de entre 18 y 25 horas y a salarios de 500, 600 euros u 800 euros mensuales que no se actualizan desde 2019.

"¿Qué hacemos con esos salarios hoy en día?", se ha preguntado por su parte el secretario de UGT en Castilla y León, Luis Rivera, que ha lamentado el rechazo de la patronal a firmar un convenio colectivo que negocian desde hace 30 meses y para el que piden una subida salarial acorde a la media anual del IPC para no perder poder adquisitivo junto a compensaciones por el teletrabajo por el que ahora no se paga "nada de nada" mientras las empresas se ahorran los costes de alquiler, de luz o de calefacción que los empleados pagan en sus domicilios.

"Al final nos van a cobrar por teletrabajar porque te ahorras el autobús", ha ironizado el sindicalista, que ha criticado además que los operadores de los 'call center' no tengan consideración de trabajadores cualificados cuando lo son y pueden llegar a manejar seis programas informáticos de media al mismo tiempo "mientras el mando está tocándote las narices", ha aseverado como ejemplo de la "presión" y del "estrés increíble" que sufren los trabajadores del sector.

Rivera ha ido más allá en sus críticas y ha acusado a las empresas de no dejar atender a los clientes y de imponer sanciones de empleo y sueldo por intentar ayudar a un usuario. "A veces nos pagan para no atenderles", ha afirmado el sindicalista que ha asegurado que no se les permite tramitar la devolución de una factura aún a sabiendas de que está mal.

Y ha citado el caso concreto de un trabajador que, tras recibir una "autoformación" por Youtube, fue sancionado sin empleo y sueldo durante quince días porque la empresa entendió que no resolvió bien su primera llamada.

"Este mundo es muy opaco", ha aseverado también Luis Rivera que ha recordado que los contact center atienden llamadas de muchas empresas y de muchas administraciones y servicios públicos, como la Agencia Tributaria o el 010, por lo que ha considerado "muy interesante" dedicar los 3 minutos máximos de espera que quiere estipular el Gobierno a dar información al usuario sobre qué persona le llama, para qué empresa trabaja y cuánto cobra para que los clientes conozcan sus condiciones laborales.

Finalmente, han advertido de la dificultad de conseguir resultados a pesar de huelgas con mucha participación en un sector que "importa trabajadores" ya que derivan el servicio de atención telefónica a centros de otros países como Túnez, Egipto, Chile o Colombia. "Así vamos a acabar mal", ha augurado Rivera, que ha apuntado a la "llegada de los de verde --en alusión a Vox--" para acusar a las empresas de haberse "crecido un poco" con casos de sanciones por hacer huelga.

"Su modelo es explotación laboral", ha sentenciado el dirigente laboral que ha insistido en la necesidad de pagar más y de dignificar un sector que, según ha recordado también, fue considerado "esencial" en lo más duro de la pandemia del coronavirus.

"Creemos que no pedimos imposibles, sólo medidas que dignifiquen nuestro trabajo, nuestras condiciones de vida y las de nuestras familias", ha concluido por su parte Vanesa Herrera que ha aseverado que mientras la patronal no desbloquee el convenio seguirán movilizándose y convocando una huelga de 24 horas al mes.