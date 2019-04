UGT rechaza los planteamientos de la CVE sobre la incapacidad temporal para vincularlas al salario

Publicado 09/04/2019 11:49:41 CET

VALLADOLID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

UGT de Castilla y León ha manifestado su rechazo al planteamiento de la Confederación Vallisoletana de Empresarios (CVE) de vincular el salario al absentismo laboral, así como el de ampliar la competencia de las Mutuas en las altas médicas en los procesos de Incapacidad Temporal por contingencias comunes.

El sindicato ha criticado que la presidenta de la patronal vallisoletana, Ángela de Miguel, establezca un paralelismo entre incapacidad temporal y absentismo, lo que ha recordado que según la REA es la "abstención deliberada de acudir al trabajo".

Para UGT, "vincular el absentismo a la incapacidad temporal además de erróneo es tendencioso", ya que "lo que pretenden es que las Mutuas amplíen su cuota de negocio a costa de la privatización de actividades y competencias de la sanidad pública".

Desde un punto de vista jurídico laboral advierten de que "no existe una definición expresa de lo que se considera absentismo" y que la única referencia es la que contiene el artículo 52 c) del Estatuto de los Trabajadores que considera como causa objetiva de extinción del contrato "las faltas de asistencia no voluntarias, aun justificadas, cuando superen determinados porcentajes sobre las jornadas de trabajo".

Por lo tanto, quedan excluidas las faltas de asistencia por el ejercicio legítimo de un derecho, o las que se derivan de situaciones especialmente protegidas.

Dentro de esta categoría se encuentran las bajas por enfermedad común o accidente no laboral cuando superen los 20 días y hayan sido acordadas por los servicios sanitarios oficiales y las ausencias derivadas de la violencia de género.

APROPIACIÓN DE UNA COMPETENCIA PÚBLICA

Por otro lado, han añadido que afirmar que "si las mutuas consiguen la competencia de las altas médicas en los procesos de IT por contingencias comunes se reducirían las incapacidades es", a juicio del sindicato "cuanto menos, temerario".

Han reflexionado que el trabajador "no tiene capacidad de decisión en los procesos de IT, es médico de atención primaria y el inspector del INSS quienes deciden cuándo procede la baja, y cuánto ha de durar ésta".

En su opinión, se busca "apropiarse de una competencia "pública" como son las altas médicas, para reducir los periodos de baja y así, reducir el gasto de la prestación, según ellos" y que las mutuas generen mayores superávit.

En definitiva, han considerado que la cantinela "cíclica" escuchamos en torno al binomio "absentismo-IT", consigue crear en el imaginario colectivo "una imagen distorsionada de un problema más complejo de lo que a simple vista parece, pues responde a factores que muchas veces tiene que ver con las deficitarias condiciones de trabajo que soportan muchos trabajadores".

Por lo tanto, subrayan que las soluciones deben adoptarse en el ámbito de la empresa, pero la patronal "prefiere mirar para afuera".

Además, han incidido en que "las mutuas deberían centrarse en los procesos derivados de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, con la misma intensidad con que reclaman mayor protagonismo en las contingencias comunes, haciéndose cargo de todas aquellas patologías derivadas del trabajo, en lugar de endosárselas a los Sistemas Públicos de Salud".

De esa manera entiende UGT que "podrían cumplir su función de colaboración con la Seguridad Social y contribuir, realmente, a reducir la carga económica y asistencial que están trasladando al Sistema".