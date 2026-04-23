UGT reivindica el espíritu comunero frente a la "ultraderecha": "Un gobierno PP-Vox sería un tremendo error"

Los secretarios generales de CCOO y UGT en Castilla y León, Ana Fernández y Óscar Lobo, respectivamente, atienden a los medios en la campa de Villalar de los Comuneros (Valladolid) - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT Castilla y León, Óscar Lobo, ha rechazado la posibilidad de un gobierno de coalición entre PP y Vox en la Comunidad, al advertir de que sería "un tremendo error", motivo por el que ha apelado a defender el "espíritu comunero" frente a la "extrema derecha".

En estos términos se ha expresado en declaraciones a los medios en el marco de su visita a la localidad vallisoletana de Villalar de los Comuneros con motivo de la celebración del Día de Castilla y León, donde ha subrayado que esta año la fiesta adquiere una connotación "diferente" al cumplir 50 años.

"Es importante mantener viva la llama del espíritu comunero", ha resaltado a este respecto, para después incidir en la necesidad de "rebelarse contra la tiranía, arrogancia y pretensiones imperialistas".

Por ello, ha aseverado que es un "buen día para reivindicar el no a la guerra" que "tantas consecuencias negativas tiene tanto para las víctimas como para los bolsillos de los ciudadanos". "No es buena opción ser socio de los amigos de Trump en Castilla y León", ha expresado, para después remarcar que un gobierno de coalición PP-Vox "ya se sabe que no funciona".

El secretario autonómico de UGT ha explicado que las urnas "hablaron hace un mes y apostaron claramente por la moderación, por el entendimiento y no por los extremismos". "No subestimen al pueblo de Castilla y León, no nos gusta ser una colonia", ha concluido.