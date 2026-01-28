UGT Servicios Públicos denuncia "el olvido al que están sometidos los administrativos de Atención Primaria en Salamanca"

SALAMANCA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

UGT Servicios Públicos ha denunciado "el olvido al que están sometidos los administrativos de Atención Primaria" en Salamanca y "el bloqueo institucional al que les somete la Gerencia de Atención Primaria de los centros de salud, que está impidiendo reuniones en los últimos dos años".

Tras un encuentro inicial en abril de 2024 con el gerente de Atención Primaria, donde se han desgranado los problemas urgentes del sector, UGT asegura que "la comunicación se ha roto por parte de la Administración". Por esta razón, desde UGT Servicios Públicos han señalado que esta situación "no es un simple olvido por parte de los representantes de la Gerencia de Atención Primaria de Salamanca, sino que se trata de un grave desprecio a este colectivo". "En repetidas ocasiones se han solicitado reuniones sin obtener respuesta alguna", han criticado desde UGT.

Así, sostienen que la situación ha alcanzado "su punto más crítico" el pasado mes de diciembre de 2025, cuando UGT asegura que "se ha presentado una solicitud formal de reunión a través de documento de registro". Un mes después, el sindicato dice que "el silencio ha sido, por el momento, la respuesta, tratándose, una vez más, de otro ejemplo de que la Gerencia ignora a los administrativos de Atención Primaria. Se trata, por tanto, de la gota que ha colmado el vaso", han añadido.

UGT Servicios Públicos Salamanca ha denunciado que "el personal administrativo se siente abandonado y silenciado por una Dirección de Gestión que se niega a escuchar a quienes gestionan el acceso de los ciudadanos a la salud pública". Uno de los puntos clave del conflicto es la situación del personal administrativo de la zona rural.

UGT apunta que "a pesar de realizar exactamente las mismas funciones que sus homólogos en los centros urbanos, la Gerencia se niega a reconocerles la figura de responsable de Unidad Administrativa". Por esta razón, los trabajadores exigen "que se ponga fin a esta desigualdad profesional y salarial que castiga a quienes sostienen la sanidad en los pueblos".

La organización sindical también ha denunciado que los mostradores de los centros de salud "no garantizan la privacidad necesaria para trámites complejos, como la gestión de tarjetas sanitarias para personas extranjeras". Aseguran que estos procesos "manejan información sensible que los usuarios deben exponer en público, lo que genera tensiones y vulnera los derechos de los pacientes". "Es urgente crear una unidad específica para estos trámites con apoyo de trabajadores sociales. No podemos seguir atendiendo situaciones de alta vulnerabilidad en un mostrador abierto", critican.

Además, UGT ha alzado la voz para exigir "más medidas de seguridad" y recuerda que ellos son "la primera línea de recepción y los que más sufren las agresiones del sistema". Por ello, exigen "protocolos de Gestión de la Demanda, con instrucciones claras en la derivación de urgencias para evitar conflictos entre profesionales; una formación real, que no se limite exclusivamente a la época estival; un protocolo de protección de datos; así como el reconocimiento de tutoría", concluye.