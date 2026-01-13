UGT ve "insuficientes" las medidas propuestas sobre vivienda, pide buscar un acuerdo y que CyL no bloquee la ley

VALLADOLID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT en Castilla y León, Óscar Lobo, considera que las medidas que ha propuesto el Gobierno nacional sobre vivienda son "insuficientes", por lo que ha pedido buscar un acuerdo también con las comunidades y los ayuntamientos, pero a la vez ha reclamado que el Ejecutivo autonómico no bloquee la aplicación de la ley.

Lobo, en el marco de la celebración del Comité Autonómico del sindicato, se ha referido a las medidas presentadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en torno a la vivienda y ha apuntado que en Castilla y León el incremento del precio del alquiler es mun 9,5 por ciento, superior al 8,5 de media.

"Aquí tenemos que soportar aún más un incremento del alquiler superior al resto del país", ha afirmado Lobo, quien considera que se está "desaprovechando" una oportunidad para "intervenir más" el mercado y "frenar" todo ámbito especulativo.

En esta línea, ha calificado de "insuficientes" las medidas y ha abogado sacar del ámbito de la política "partidista" esta materia y "buscar un acuerdo" con el Gobierno de la nación, las comunidades y los ayuntamientos porque "queda mucho por hacer" y considera necesario implementar más medidas.

Por otro lado, ha recordado que una parte "importante" de la aplicación de la ley estatal la "bloquean" las comunidades autónomas, entre ellas Castilla y León. "No puede ser que el Gobierno de la Comunidad mire para otro lado cuando tenemos que soportar un precio de alquiler superior a la media nacional", ha insistido.

Lobo ha añadido que hay ayuntamientos que, si la administración no lo hace, hay ayuntamientos que tienen que solicitar permiso para declarar zonas tensionadas, algo en lo que ha afirmado que trabajará el sindicato en los próximos meses.