UGTCyL aboga por abordar las adicciones laborales como enfermedad y bajo perspectiva de género

VALLADOLID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

UGT Castilla y León ha presentado la guía 'Salud laboral, género y adicciones' con el objetivo de dotar a las delegadas y delegados sindicales de herramientas para abordar en los centros de trabajo los problemas de salud mental ocasionados por riesgos psicosociales, la falta de prevención eficaz y las desigualdades de género, coincidiendo con la próxima celebración del Día Mundial de la Salud Mental este 10 de octubre.

La secretaria de Igualdad y Políticas Sociales de UGTCyL, Victoria Zumalacárregui, ha alertado de que la precariedad, la intensificación de los ritmos de trabajo y las nuevas relaciones laborales han provocado un "aumento preocupante" de la ansiedad, el estrés, el 'burnout' y el consumo problemático de sustancias.

En este contexto, ha defendido que la salud mental ha pasado de ser un asunto privado a constituir un riesgo laboral, por lo que las adicciones se deben tratar como una enfermedad vinculada directamente a las condiciones de trabajo y a la organización empresarial.

La representación sindical ha vertebrado el documento en torno a tres aspectos fundamentales: la consideración sanitaria y no punitiva de las adicciones, la conceptualización de la salud mental como riesgo del siglo XXI y la aplicación obligatoria de la perspectiva de género en las evaluaciones de riesgos. Asimismo, la responsable sindical ha recordado que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales obliga a las empresas a proteger la salud de toda la plantilla.

En la guía se han expuesto tres realidades concretas, entre las que figuran la carga mental y la doble jornada como factores de riesgo de mayor impacto en las mujeres trabajadoras, lo que favorece la normalización de la automedicación. También se han recogido la invisibilidad y estigmatización social que sufren las consumidoras--retrasando la petición de ayuda--y la feminización de los sectores con mayor precariedad, por lo que Zumalacárregui ha calificado de "obligación" la prevención con enfoque de género.

Por último, la representante sindical ha remarcado la función de mediación y acompañamiento que desempeñan las delegadas y delegados sindicales a lo largo de todo el proceso preventivo e interventor, así como durante el retorno al puesto de trabajo. Del mismo modo, ha subrayado el valor estratégico de la negociación colectiva a través de planes de acción y protocolos para trascender la vertiente asistencial y protectora.