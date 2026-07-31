La ULE acerca la divulgación científica a escolares del medio rural leonés a bordo del Bibliobús

Cartel del proyecto 'Ciencia en el Bibliobús'. - ULE

LEÓN, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) llevará la ciencia al medio rural de la provincia a bordo del Bibliobús de la Diputación a través del proyecto 'Ciencia en el Bibliobús', una iniciativa de divulgación científica organizada en colaboración con el Instituto Leonés de Cultura (ILC) que acercará a escolares de ocho localidades talleres prácticos sobre diferentes ámbitos de la ciencia y la tecnología mediante experimentación, divulgación y lectura.

La iniciativa nace con el objetivo de acercar la ciencia a los niños y niñas de las zonas rurales de una forma cercana, participativa y accesible para contribuir a reducir las desigualdades en el acceso a actividades de divulgación científica. Así, se ofrece al alumnado la posibilidad de experimentar y descubrir conceptos científicos que habitualmente pueden resultar alejados de su realidad cotidiana.

Para hacerlo posible, la Universidad de León contará con la colaboración y el respaldo del servicio de Bibliobús de la Diputación de León, que permitirá llevar esta propuesta directamente a los centros educativos de Requejo de la Vega, Santa Colomba de la Vega, Huerga del Garaballes, Soto de la Vega, Azadinos, Cuadros, Bustillo del Páramo y Villadangos del Páramo.

El proyecto, coordinado por la profesora del área de Bioquímica de la ULE Isabel San Martín, reunirá a investigadores y docentes de distintas áreas de la Universidad de León para diseñar y desarrollar los talleres, que se llevarán a cabo entre los meses de octubre y abril, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

"Queremos que los niños puedan experimentar, preguntar y descubrir, acercándoles conceptos científicos actuales de una forma más divulgativa y accesible", ha explicado San Martín, que ha destacado la oportunidad de llevar la actividad científica directamente a los pueblos y acercarla a los escolares de una manera práctica y participativa.

Para el diputado de Cultura y vicepresidente del ILC, Emilio Martínez Morán, esta iniciativa "encaja perfectamente" con el espíritu del servicio de Bibliobuses: acercar la cultura y el conocimiento a todos los rincones de León con independencia de su población o de sus recursos, así como garantizar su acceso de forma universal.

TEMÁTICAS

Una de las principales particularidades de esta iniciativa es que los talleres científicos estarán vinculados a cuatro libros de divulgación científica infantil seleccionados específicamente para el proyecto, dedicados a ámbitos como la genética, la física cuántica, la robótica y el ciclo del agua.

El funcionamiento será inverso al de una actividad de divulgación convencional: el equipo de la Universidad de León se desplazará previamente a los centros educativos para desarrollar los talleres y, una vez que el alumnado haya experimentado y trabajado sobre cada temática, podrá acercarse al Bibliobús para profundizar en ella a través de los libros disponibles.

"Vamos antes que el Bibliobús y hacemos los talleres y, una vez que han visto las temáticas, pueden sacar del Bibliobús el libro que les apetezca", ha puntualizado San Martín. La propuesta busca así unir la experiencia práctica con la lectura y facilitar que los escolares descubran por su cuenta aquello que han trabajado en el aula.

APOYO FECYT

La iniciativa cuenta con el respaldo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt), a través de su convocatoria de ayudas para el fomento de la cultura científica, tecnológica y de la innovación. El proyecto fue seleccionado en la convocatoria Efecyt 2025, en la que obtuvo el puesto 22 entre más de 200 propuestas presentadas y que finalmente respaldó a los 70 primeros proyectos.

Con 'Ciencia en el Bibliobús', la Universidad de León amplía sus acciones de divulgación científica y refuerza su compromiso con la igualdad de oportunidades en el acceso al conocimiento para llevar la ciencia hasta los centros educativos rurales y convertir el Bibliobús en un nuevo espacio para descubrir, experimentar y aprender. El proyecto puede seguirse a través del perfil de Instagram @cienciacontradicionule, donde se compartirán las actividades, talleres y evolución de esta iniciativa.