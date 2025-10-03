La ULE acoge el 16 de octubre una jornada técnica sobre bioeconomía forestal

Archivo - Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales de la ULE, que acogerá la jornada 'El papel de las juntas vecinales en la conservación de la biodiversidad y el desarrollo socioeconómico'. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) acogerá el próximo día 16 de octubre una jornada técnica sobre bioeconomía forestal titulada 'El papel de las juntas vecinales en la conservación de la biodiversidad y el desarrollo socioeconómico', de la mano de SEO/BirdLife y la Junta Vecinal de Valdavido, sus socios del proyecto 'Fantástico Bosque de Valdavido'.

A lo largo de todo el día se abordarán temas en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales como la importancia de las juntas vecinales en la gestión de los montes y la prevención de incendios forestales o la figura de la custodia del territorio y los aprovechamientos forestales sostenibles como el brezo, la resina y los créditos de carbono.

Contará, entre otros, con el catedrático de EU de Derecho Administrativo y experto en entidades locales menores, concejos y juntas vecinales Carlos González-Antón y con el catedrático en Ingeniería Agroforestal especialista en gestión forestal sostenible Alfonso Fernández-Manso.

La jornada también dará paso a la puesta en común de once proyectos que están en marcha de bioeconomía forestal para dar a conocer sus experiencias y reflexiones sobre la importancia de aplicar modelos de gestión forestal que compatibilicen una producción de bienes y servicios ambientales de manera sostenible, a la vez que mejoren su estado de conservación y su capacidad de adaptación al cambio climático.

Con ellos se busca profundizar en el papel "clave" de las juntas vecinales en la conservación de la biodiversidad y el impulso hacia un desarrollo local sostenible, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

SEGUIMIENTO PRESENCIAL Y ONLINE.

La jornada tendrá lugar a lo largo de todo el día en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales de la Universidad de León y se podrá asistir de forma presencial u online, bajo inscripción previa.

La inauguración correrá a cargo del vicerrector de Investigación y Transferencia de la ULE, Santiago Gutiérrez, al que acompañará el representante de SEO/BirdLife Felipe González y el presidente de la Junta Vecinal de Valdavido, José Gallego. También participarán representantes de la Fundación Biodiversidad, el ayuntamiento de Truchas, la Diputación de León, la Junta de Castilla y León y el Grupo de Acción Local 'Montañas del Teleno'.

'FANTÁSTICO BOSQUE DE VALDAVIDO'.

El proyecto 'Fantástico Bosque de Valdavido' comenzó en febrero de 2024 con el objetivo de compatibilizar la conservación de la biodiversidad con la mejora de la calidad de vida de la población local, aportando nuevos nichos de empleo en el territorio y nuevos ingresos para la junta vecinal.

En diciembre de 2025 terminará su andadura, pero antes transmitirá y pondrá en común su trabajo e iniciativas sostenibles con el objetivo de que puedan ser replicables por otras juntas vecinales o propietarios de terrenos.

'Fantástico Bosque de Valdavido' cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU.