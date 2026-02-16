La ULE acogerá el 27 de febrero los V Premios PAS España y una Jornada sobre Alta Sensibilidad

Cartel de los V Premios PAS España y la Jornada sobre Alta Sensibilidad que se desarrollará en León el próximo día 27 de febrero. - ASOCIACIÓN ACTIVOS Y FELICES

LEÓN 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Edificio Albéitar de la Universidad de León (ULE) acogerá los V Premios Personas Altamente Sensibles (PAS) España y una Jornada sobre Alta Sensibilidad, evento que nace con la vocación de ser un punto de encuentro multidisciplinar para profundizar en este rasgo desde cuatro ejes fundamentales: educación, salud, empresa y comunicación.

Los Premios y la Jornada están organizados por la Asociación de Psicólogos y Profesionales de la Alta Sensibilidad (PAS España) y la Asociación Activos y Felices y los objetivos del encuentro de divulgación científica y profesional son desmitificar el rasgo de la Alta Sensibilidad aportando datos y metodologías basadas en la psicología, la neurociencia y la pedagogía; el intercambio de conocimiento mediante la creación de un espacio de red (networking) entre profesionales de distintos sectores que trabajan con personas con este rasgo y poner en valor la labor de instituciones y profesionales que contribuyen a una sociedad más empática y consciente a través de la entrega de los V Premios PAS España.

Los premios nacionales distinguen la labor de profesionales de los ámbitos de la salud, educación, sanidad, comunicación o cultura, que trabajen en la difusión e investigación de la Sensibilidad de Procesamiento Sensorial (Alta Sensibilidad), según ha informado a Europa Press en un comunicado Activos y Felices.

Están destinados principalmente a la comunidad científica, médica, educativa y del ámbito social que trabaje en España y, excepcionalmente, podrán concurrir prestigiosos profesionales de otros ámbitos o países. En el marco de estos premios se entregará también el galardón a la Fundación Sensible.

La jornada se articula en torno a cuatro mesas redondas y una presentación de investigación académica. En la primera mesa se analizará la importancia de la detección temprana y el acompañamiento en las aulas; en la segunda, se ofrecerá un enfoque clínico y neurocientífico sobre cómo el rasgo influye en la salud integral; la tercera mesa explorará la gestión de recursos humanos y la inteligencia emocional como activos competitivos en el mundo corporativo actual y la última mesa se centrará en la gestión de conflictos, la comunicación no violenta y la responsabilidad social de los mensajes.

Además, se presentará el Proyecto 'Alta Sensibilidad y Lenguajes Artísticos', a cargo de doctores de la Universidad de Castilla-La Mancha. El evento culminará con la entrega de los V Premios PAS España 2026, un acto institucional que premia la excelencia y el compromiso con la Alta Sensibilidad a nivel nacional.

Además, habrá a las 17.30 horas del día 27 un taller de terapia de sonido con Gong de la mano de la profesora Alicia Ponce Valencia en el Aero Club de León y el sábado día 28 a las 11.30 horas se desarrollará un taller a cargo de Consuelo Hernandez de terapia vibracional en la sede de Activos y Felices.