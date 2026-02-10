La ULE se alinea con la FAO para fortalecer el papel de las legumbres en sistemas agroalimentarios sostenibles

La rectora de la ULE, Nuria González, ha intervenido en el III Campeonato Nacional de Legumbres en Tapas. - ULE

LEÓN 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) se alinea con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para fortalecer el papel de las legumbres en la construcción de sistemas agroalimentarios sostenibles.

La ciencia, la investigación y el conocimiento aplicado sitúan a las legumbres como un elemento "clave" para avanzar hacia sistemas agroalimentarios más sostenibles, saludables y resilientes. En esta línea se enmarca la apuesta de la Universidad de León, que trabaja desde hace décadas en el estudio, la valorización y la transferencia de conocimiento en torno a estos cultivos estratégicos.

Así lo ha defendido la rectora de la ULE, Nuria González, en el acto conmemorativo del Día Mundial de Las Legumbres organizado por la FAO, que, de forma excepcional, se ha celebrado fuera de su sede en Roma por segunda vez en la historia, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Durante su intervención, la rectora ha puesto en valor el papel de las legumbres como pilar de los sistemas agrarios resilientes, destacando su importancia en el Sistema Agrosilvopastoril de Montañas de León, reconocido por la FAO como Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (Sipam).

En dicho reconocimiento han participado investigadores de la Universidad de León. "Estamos ante un auténtico mosaico productivo donde conviven de manera equilibrada la agricultura, la ganadería y los huertos familiares. Desde la Universidad de León nos dedicamos a estudiar y documentar estos sistemas para preservar su identidad, fortalecer su sostenibilidad y proyectarlos hacia el futuro", ha señalado la rectora.

Asimismo, ha subrayado el compromiso de la Universidad de León con las legumbres leonesas y las marcas de calidad del territorio, especialmente con la Alubia de La Bañeza y la Lenteja Pardina de Tierra de Campos, a través de la investigación, la transferencia de conocimiento y la colaboración científica y técnica con el sector productor.

PRESERVAR LAS VARIEDADES LOCALES

Este trabajo, ha remarcado, contribuye a reforzar la competitividad del sector agroalimentario, a preservar las variedades locales y a proyectar internacionalmente productos ligados a la identidad del territorio, al tiempo que consolida la relación "cada vez más estrecha entre la Universidad de León y la FAO", orientada a impulsar sistemas agroalimentarios sostenibles.

"Desde la Universidad de León trabajamos para que lo tradicional sea innovador y lo modesto, esencial. Junto a la FAO, apoyamos la investigación y valorización de las legumbres y de los sistemas agrarios de montaña, elementos clave para avanzar hacia sistemas agroalimentarios sostenibles y saludables", ha apuntado.

El acto ha tenido lugar en el marco del III Campeonato Nacional de Legumbres en Tapas, que ha puesto de relieve el protagonismo de la legumbre leonesa en la gastronomía actual, con especial presencia de la Alubia de La Bañeza-León, integrada en numerosas elaboraciones.