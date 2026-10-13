La ULE analiza desde mañana los retos jurídicos y sanitarios de los cuidados al principio y al final de la vida

Facultad de Derecho de la ULE, que acogerá las IV Jornadas 'Retos Jurídicos del Sector Sanitario al principio y al final de la vida: el protagonismo de los cuidados'. - EUROPA PRESS

LEÓN 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) celebra este miércoles y este jueves 15 de octubre las IV Jornadas 'Retos Jurídicos del Sector Sanitario al principio y al final de la vida: el protagonismo de los cuidados', una iniciativa que aborda los desafíos que comparten el derecho y la medicina en la protección de la salud y el bienestar de las personas.

El encuentro, que se celebrará en la Facultad de Derecho, propone una aproximación interdisciplinar a los cuidados en momentos clave de la vida, desde el nacimiento y la atención a los recién nacidos prematuros hasta el envejecimiento, la dependencia y la atención al final de la vida.

El programa incluye once ponencias a cargo de seis profesionales sanitarios, cuatro especialistas en derecho y un experto en marketing sanitario y gestión reputacional. Entre los asuntos que se tratarán figuran las prestaciones y los permisos laborales vinculados al cuidado de familiares; la atención sociosanitaria a mayores y personas dependientes; los retos éticos y jurídicos de la salud reproductiva; la investigación biomédica y la prevención del suicidio entre los jóvenes.

Las jornadas también analizarán la prevención de enfermedades mediante hábitos saludables y los desafíos de la tecnología médica, incluida la cirugía robótica, desde la perspectiva de la humanización de la asistencia y el respeto a los derechos y la dignidad del paciente, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

La actividad está dirigida a estudiantes de titulaciones vinculadas al derecho, las relaciones laborales, la gestión de personal y la enfermería, así como a profesionales sanitarios y personal administrativo y técnico del Servicio de Salud de Castilla y León (Sacyl). La iniciativa da continuidad a tres ediciones anteriores y refuerza el compromiso de la ULE con la divulgación científica y la búsqueda de respuestas a los retos sociales relacionados con la salud y los cuidados.