ULE aprueba la modificación de la memoria académica del grado en Enfermería para ampliar en 15 sus plazas en Ponferrada

Campus de Ponferrada de la Universidad de León. - ULE

LEÓN, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Universidad de León (ULE) ha aprobado este vienes la modificación de la memoria académica del grado en Enfermería en Ponferrada, con el objetivo de incrementar en 15 sus plazas actuales.

La medida permitirá ampliar la capacidad formativa del grado, que pasará de las 50 plazas actuales a 65, y de este modo dar respuesta a la elevada demanda que registra la titulación, actualmente la tercera con mayor número de solicitudes de la Universidad de León, solo por detrás de Medicina y de Enfermería en el Campus de León.

La medida ratifica, según ha destacado la ULE, el compromiso adquirido por el actual equipo rectoral con su campus periférico, cuya potenciación y crecimiento se han situado entre sus prioridades desde el inicio de la legislatura. Esta pretensión encuentra en el ámbito de las Ciencias de la Salud uno de sus principales ejes y se completa con los grados de Podología, Fisioterapia y Nutrición Humana y Dietética.

Para la rectora de la Universidad de León, Nuria González, esta ampliación supone también continuar con el refuerzo de la capacidad de la Universidad para formar profesionales y ofrecer oportunidades al talento que quiere desarrollar su futuro en el territorio. "La Universidad tiene entre sus responsabilidades formar a los profesionales que necesita nuestra sociedad y generar oportunidades para que ese talento pueda quedarse y desarrollarse aquí", ha señalado.

La ampliación se produce además en un momento especialmente significativo para el Campus de Ponferrada, que este curso celebra su trigésimo aniversario y afronta esta nueva etapa con el objetivo de ampliar sus oportunidades formativas y reforzar su conexión con las necesidades del territorio, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Esta necesidad se hace "especialmente evidente" en el ámbito sanitario, donde, según ha recordado González, existe una demanda creciente de profesionales de Enfermería. "Este trámite satisface las demandas de estudiantes que tenemos en el grado de Enfermería de nuestro Campus de Ponferrada, responde al interés institucional y también a las demandas del sistema sanitario de nuestra provincia", ha añadido.

La modificación de la memoria académica ha sido ya remitida a la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León para su valoración, con la confianza por parte de la Universidad de León de obtener el informe favorable que permita hacer efectiva la ampliación hasta las 65 plazas a partir del curso 2027/2028.