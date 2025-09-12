La ULE augura un curso 2025-2026 "muy fructífero" con el "gran reto" de poner en marcha el Grado en Medicina

LEÓN 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La rectora de la Universidad de León (ULE), Nuria González, ha presentado este viernes el curso académico 2025-2026, una etapa que afronta con "mucha ilusión" y que augura "muy fructífera", con la puesta en marcha del Grado de Medicina como "uno de los grandes retos".

Nuria González ha hecho referencia al año de experiencia que lleva al frente del equipo rectoral de la ULE, un periodo que permite afrontar las decisiones de gestión con "más dinamismo" y sabiendo ya qué cosas funcionan bien y cuáles se pueden mejorar.

Además, ha destacado que durante este tiempo se ha consolidado un proyecto común y en estos momentos la pretensión es "dar un paso hacia adelante", con iniciativas "más ambiciosas" en todas las áreas. "Creo que este curso 2025-2026 va a ser "muy fructífero", ha subrayado.

Según ha explicado, uno de los "grandes retos" que la ULE tiene por delante es la puesta en marcha del Grado en Medicina, que solo está pendiente de su aprobación en el Consejo de Gobierno que celebrará la ULE el próximo día 29.

Después, el día 30 de septiembre, se enviará al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que es el encargado de remitirlo a la Agencia de Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León. "Sin duda, Medicina es un proyecto estratégico que tenemos para este curso y para la sociedad, pero quiero dejar claro que no es el único", ha puntualizado.

Nuria González ha estado acompañada por el vicerrector de Actividad Académica, Julio Abad, en un acto en el que ha desgranado los datos de matriculación que registra por el momento la institución académica. De entre ellos ha destacado que la ULE iniciará el próximo día 25 de septiembre de manera oficial el curso académico 2025-2026 con 10.400 matrículas formalizadas, lo que supone un incremento del uno por ciento respecto al comienzo del curso anterior y representa el 94,1 por ciento de la oferta.