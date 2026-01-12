ULE y Autismo CyL impulsarán entornos más accesibles y fortalecerán la capacitación educativa e investigadora

La rectora de la ULE, Nuria González (centro izquierda) y la presidenta de la Federación Autismo Castilla y León, Carmen Calvo (centro derecha), han firmado un convenio de colaboración para mejorar la vida de las personas con TEA. - ULE

LEÓN 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) y la Federación Autismo Castilla y León se han unido con el objetivo de dar respuesta a los "grandes retos" de mejorar la calidad de vida de las personas con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) y de sus familias; promover la inclusión social y educativa y avanzar en el conocimiento, la formación y la investigación en este ámbito, para lo que impulsarán de manera conjunta entornos más accesibles y fortalecerán la capacitación educativa e investigadora.

Lo harán a través del convenio de colaboración suscrito este lunes por la rectora de la ULE, Nuria González y la presidenta de la Federación, Carmen Calvo, que permitirá desarrollar proyectos compartidos desde una perspectiva integral, conectando el ámbito académico con la realidad social del autismo y reforzando la transferencia de conocimiento y la sensibilización comunitaria.

El convenio establece un marco estable de colaboración durante cuatro años y pretende reforzar, según ha destacado la rectora, la vocación de servicio público de la ULE y su compromiso con una sociedad más inclusiva, en la que el conocimiento se pone al servicio de las personas y contribuye a mejorar realidades concretas.

Para la Federación de Autismo Castilla y León este convenio representa, según su presidenta, "un paso muy importante" porque permite avanzar a ambas entidades en formación, investigación y en la creación de entornos más accesibles para las personas con autismo. "Estamos convencidas de que esta colaboración tendrá un impacto real en la vida de muchas familias y en la construcción de una sociedad con igualdad de oportunidades para las personas con TEA", ha señalado.

En este sentido, ha subrayado que la colaboración con Autismo Castilla y León permitirá avanzar en la formación del estudiantado y del profesorado, impulsar la investigación con impacto social y seguir trabajando para que la Universidad sea un espacio cada vez más accesible y abierto a la diversidad.

ACCIONES CONCRETAS

El convenio contempla el desarrollo de iniciativas vinculadas a la promoción del conocimiento específico y la capacitación en materia de autismo, así como la participación en programas de prácticas académicas y extraacadémicas, la colaboración en proyectos de investigación con impacto en el colectivo del autismo y la promoción del voluntariado universitario dentro del movimiento asociativo de Castilla y León.

Asimismo, el acuerdo refuerza la accesibilidad y la inclusión en los dos campus de la ULE (en Ponferrada y León capital), mediante la cesión de espacios formativos, el fomento de la accesibilidad cognitiva, la organización de jornadas informativas como 'TeAcercamos a la universidad' y el trabajo conjunto con la Unidad de Apoyo a Estudiantes con Discapacidad, entre otras líneas de actuación que se irán concretando de manera progresiva.

Con la firma de este convenio, la Universidad de León y Autismo Castilla y León inician una colaboración que aspira a generar un impacto positivo y duradero, basada en el trabajo conjunto, el conocimiento compartido y el compromiso con una sociedad más justa e inclusiva.

Actualmente se calcula que un uno por ciento de la población presenta TEA. Teniendo en cuenta esta prevalencia se estima que en Castilla y León 24.000 personas podrían ser autistas, 4.800 de las cuales en la provincia de León.

Las 10 entidades que forman parte de Federación tienen 24 delegaciones y 47 centros que atienden a más de 2.000 personas con TEA, lo que supone un apoyo directo a más de 6.000 familiares. Además, el impacto de las actuaciones alcanza a unas 9.000 personas como beneficiarias indirectas gracias al trabajo de más de 500 profesionales especializados.