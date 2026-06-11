La ULE culmina uno de sus mayores "hitos de transferencia" con la venta de la spin-off Aquilón a la multinacional Ceva

Momento de la firma ante notario de la venta de Aquilón. - ULE

Después de desarrollar la primera vacuna a nivel mundial contra la disentería porcina causada por la bacteria 'Brachyspira hyodysenteriae' LEÓN 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) ha culminado uno de los "mayores hitos de transferencia de conocimiento" de su trayectoria con la adquisición de la spin-off 'Aquilón CyL' por parte de Ceva Animal Health, una de las principales compañías mundiales del sector de la salud animal.

La operación convierte a Aquilón en la primera empresa surgida de la ULE adquirida por una compañía internacional y proyecta al mercado global más de una década de investigación desarrollada en la institución.

La incorporación a Ceva llega después de que Aquilón desarrollase, a lo largo de la última década, la primera vacuna a nivel mundial contra la disentería porcina causada por la bacteria 'Brachyspira hyodysenteriae', una enfermedad gastrointestinal altamente contagiosa que provoca importantes pérdidas económicas en el sector ganadero.

Este avance, evaluado positivamente por la Agencia Europea de Medicamentos, despertó el interés de distintas compañías nacionales e internacionales. De hecho, según ha explicado el vicerrector de Investigación y Transferencia de la ULE, Santiago Gutiérrez, varias de las principales empresas del sector mostraron interés por Aquilón antes de que finalmente se aceptase la oferta de Ceva, considerada la más adecuada por su apuesta por la continuidad del proyecto en León.

VACUNA BIOBHYO

La vacuna Biobhyo constituye uno de los principales desarrollos científicos impulsados desde la empresa nacida en la ULE. La enfermedad frente a la que actúa afecta cada año a millones de animales y genera importantes pérdidas económicas en el sector porcino debido a problemas como diarreas severas, pérdida de peso o incluso la muerte de los animales afectados.

Su desarrollo surgió además como respuesta al creciente aumento de resistencias a los antibióticos y a la necesidad de incorporar nuevas herramientas para el control sanitario en las explotaciones ganaderas, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Este avance culmina un proceso que representa la transferencia del conocimiento generado en la Universidad hacia la sociedad. "La creación de una spin-off ya supone un paso importante en ese proceso, pero lograr que una compañía internacional adquiera la empresa significa completar todo el recorrido, desde la investigación hasta su implantación real en el mercado", ha señalado el vicerrector de Investigación y Transferencia.

Hasta esta operación la ULE mantenía aproximadamente el cuatro por ciento de las participaciones de Aquilón y conservará, además, derechos asociados a las futuras ventas de la vacuna desarrollada por la compañía.

AMPLIAR EL ALCANCE INTERNACIONAL

La incorporación de Aquilón a Ceva permitirá ampliar el alcance internacional de los desarrollos impulsados desde León y acelerar la implantación de soluciones destinadas a mejorar la salud animal, promover una producción ganadera más sostenible y contribuir a la reducción del uso de antibióticos.

Para la Universidad de León esta operación constituye además un reconocimiento al potencial de la investigación desarrollada en sus laboratorios y a la capacidad de transformar conocimiento científico en proyectos empresariales competitivos a escala internacional. Desde su creación, según ha apuntado el vicerrector, Aquilón ha representado un "ejemplo" de colaboración entre universidad, empresa e inversión para convertir resultados científicos en innovación aplicada con impacto real en el sector productivo.

El proyecto contó, además, con el respaldo del Fondo Tecnológico Seguranza, promovido por la Junta de Castilla y León a través del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE) y gestionado por Clave Capital, que actuó como principal inversor y acompañó el crecimiento de la compañía desde sus primeras fases. Este apoyo ha contribuido a reforzar el ecosistema biotecnológico y de sanidad animal de Castilla y León y ha facilitado que una iniciativa nacida en el entorno universitario pudiera avanzar hacia el mercado.

DESARROLLO DE AQUILÓN

El desarrollo de Aquilón ha sido posible también gracias al trabajo sostenido de un equipo altamente cualificado, integrado por profesionales vinculados al ámbito biotecnológico y de la sanidad animal, muchos de ellos formados en la Universidad de León. Su contribución, junto con el apoyo de los socios, inversores y entidades públicas que han acompañado el proyecto, ha sido "clave" para consolidar una iniciativa nacida del conocimiento universitario y proyectarla hacia el mercado internacional.

Precisamente el origen de la vacuna es la investigación del grupo Digesporc, liderada por el profesor Pedro Rubio, catedrático de Enfermedades Infecciosas de la ULE, y centrada desde 2006 en el manejo de la enfermedad. En base al conocimiento adquirido en esta investigación pionera se pudo articular el proyecto de vacuna, que fue uno de los tres en los que se basó el plan de negocio que permitió crear Aquilón en 2012.

"Con esta incorporación la Universidad culmina un proceso iniciado hace más de una década en sus laboratorios y consolida un modelo capaz de transformar conocimiento científico en soluciones con impacto real", ha subrayado la ULE, que ha añadido que este recorrido sitúa a la investigación desarrollada en la ULE como un "ejemplo" de innovación aplicada y demuestra su capacidad para generar proyectos competitivos con alcance internacional.

Ceva Animal Health es actualmente la quinta compañía mundial del sector de la salud animal y cuenta con más de 7.200 empleados distribuidos en 47 países. Especializada en el desarrollo de vacunas, soluciones farmacéuticas y productos orientados al bienestar animal, la compañía trabaja bajo un enfoque integral de salud conocido como One Health, centrado en la relación entre la salud animal, humana y medioambiental. La incorporación de Aquilón reforzará además sus capacidades internacionales en investigación y desarrollo dentro del ámbito de la sanidad animal.