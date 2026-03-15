La ULE desarrolla dos guías estratégicas sobre seguridad en redes 5G y gestión de vulnerabilidades

Archivo - El investigador de la ULE Isaías García Rodríguez en el 'Cyber Security Seminar', un encuentro internacional organizado por Huawei en Barcelona durante la semana del Mobile World Congress. - ULE - Archivo

LEÓN 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) refuerza su estrategia en materia de ciberseguridad con el desarrollo de dos guías especializadas, orientadas a abordar los nuevos retos en la gestión de vulnerabilidades y la seguridad de los sistemas digitales en las redes 5G en un contexto marcado por la expansión de la inteligencia artificial y la transformación digital.

Ambas guías están concebidas como una herramienta de referencia para empresas, administraciones públicas y profesionales de la ciberseguridad que deben adaptarse a un entorno tecnológico cada vez más complejo, en un contexto de creciente digitalización y de aparición de nuevos vectores de riesgo asociados a la inteligencia artificial.

El contenido de estas publicaciones se presentó en el 'Cyber Security Seminar', un encuentro internacional organizado por Huawei en Barcelona durante la semana del Mobile World Congress, que reunió a responsables institucionales, expertos del sector tecnológico, operadores, reguladores, empresas y representantes del ámbito académico para analizar los principales desafíos de seguridad asociados a la transformación digital.

En el encuentro participó la rectora de la ULE, Nuria González, acompañada por el vicerrector de Internacionalización y Compromiso Global, José Alberto Benítez Andrades, así como por los profesores titulares del área de Ingeniería de Sistemas y Automática e investigadores del Instituto de Ciencias Aplicadas a la Ciberseguridad (RIASC) Carmen Benavides e Isaías García Rodríguez, quien impartió una ponencia sobre los principales retos actuales en la gestión de vulnerabilidades desde una perspectiva académica.

En su intervención analizó el nuevo marco regulatorio europeo en esta materia, el ecosistema español de gestión de vulnerabilidades y los retos que plantea la inteligencia artificial para la seguridad de los sistemas digitales. Asimismo, participó en un panel internacional de expertos dedicado a debatir los desafíos y posibles soluciones para la gestión de vulnerabilidades en entornos tecnológicos cada vez más complejos.

García Rodríguez es uno de los tres investigadores de la ULE que han participado en la elaboración de la guía sobre vulnerabilidades, junto a José Antonio Aveleira Mata y Diego Narciandi Rodríguez. Este documento ha sido desarrollado en colaboración con Huawei, representada en este proyecto por José Ángel Capote Molina, Ana Patricia Borja Álvarez y Zheng Zhongwei (Wayne).

Por otro lado, la guía sobre seguridad en redes 5G ha sido elaborada por los investigadores de la ULE Martín Bayón Gutiérrez, Carmen Benavides Cuéllar e Isaías García Rodríguez, con la colaboración de Álvaro Castellanos Andrés, responsable de laboratorio de seguridad en redes 5G en INCIBE.

Este documento es uno de los resultados del proyecto 'Seguridad de Internet de las Cosas en Entornos Domésticos y Empresariales en el Contexto de la Implantación de las Tecnologías 5G-IOT', llevado a cabo por la Universidad de León y financiado por fondos europeos Next Generation a través de INCIBE.

Ambas publicaciones están disponibles en acceso abierto a través del repositorio institucional de la ULE y forman parte de la colección 'Horizontes de Ciberseguridad' del Servicio de Publicaciones. Enlace de acceso a las guías: https://buleria.unileon.es/handle/10612/26560