La ULE y el Ejecutivo central impulsan la Cátedra Extraordinaria de Memoria Democrática

Archivo - Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de León, sede de la Cátedra Extraordinaria de Memoria Democrática. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) y la Secretaría de Estado de Memoria Democrática han impulsado la creación de la Cátedra Extraordinaria de Memoria Democrática para conectar el trabajo universitario con las políticas públicas y las demandas sociales relacionadas con el reconocimiento y el estudio del pasado más reciente.

Con sede en la Facultad de Filosofía y Letras, la Cátedra nace con el propósito de impulsar la cooperación institucional, favorecer el avance del conocimiento histórico y trasladar sus resultados al conjunto de la sociedad.

Su actividad abordará diferentes aspectos de la historia contemporánea española, desde la Segunda República y la Guerra Civil hasta la dictadura franquista y la Transición a la democracia, con especial atención tanto a su investigación académica como a su tratamiento y difusión en los espacios educativos y sociales.

Uno de sus principales objetivos es promover actividades que acerquen estos contenidos más allá de las aulas universitarias. Para ello, contempla la organización de congresos científicos, seminarios, jornadas y propuestas formativas, así como la presentación de publicaciones, guías didácticas y materiales audiovisuales, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

La colaboración con institutos y grupos escolares tendrá también un papel destacado, mediante la elaboración de unidades didácticas y recursos que faciliten el conocimiento de este periodo histórico entre las nuevas generaciones.

La Cátedra pretende asimismo impulsar nuevas líneas de investigación y favorecer la creación de redes de colaboración con grupos científicos de otras universidades. Entre sus ámbitos específicos de estudio figuran la persecución sufrida por diferentes colectivos sociales y el funcionamiento del Patronato de Protección a la Mujer durante la etapa histórica que constituye su objeto de trabajo, de forma que se incorporan perspectivas que permiten profundizar en distintas formas de represión y desigualdad.

PLATAFORMA DIGITAL HUMANREDHIS

Esta nueva estructura dará también continuidad y proyección a investigaciones desarrolladas en la propia Universidad de León, como HUMANRedHis, una plataforma digital que documenta las trayectorias de personas represaliadas en la provincia y reúne las fuentes históricas que permiten reconstruir sus historias, o el proyecto sobre las fortificaciones de la Guerra Civil en Castilla y León, que estudia estas estructuras desde una perspectiva multidisciplinar y contribuye a su conocimiento y conservación patrimonial.

La presentación de la Cátedra tendrá lugar el próximo 10 de noviembre a cargo de la rectora de la ULE, Nuria González, y del secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, en un acto que continuará con la conferencia del historiador Ángel Viñas bajo el título 'La conspiración monárquica, militar y fascista, 1934-1936'. La jornada terminará con la obra 'El Enterrador' dirigida por Pepe Zapata en el teatro El Albéitar.

Con esta iniciativa la Universidad de León amplía sus espacios de investigación y transferencia de conocimiento y refuerza su vinculación con la sociedad a través del estudio de la historia contemporánea. La Cátedra nace así con la voluntad de contribuir a una mejor comprensión del pasado, favorecer su incorporación al conocimiento colectivo y promover una cultura cívica e histórica sustentada en la investigación y la divulgación.