La ULE entra por primera vez en el 'top 5' del Ranking CYD Universidades Sostenibles

Archivo - Campus de Vegazana de la Universidad de León, en la capital leonesa. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) ha entrado por primera vez en el 'top 5' del Ranking CYD Universidades Sostenibles, en el que ocupa la cuarta posición, por detrás de las universidades de Girona, Vic-Central de Catalunya y La Rioja.

Más allá de la posición global, el interés del resultado se encuentra en los indicadores concretos en los que destaca la Universidad de León. En el ámbito de compromiso social, la clasificación reconoce su desempeño en la presencia de mujeres catedráticas; la sensibilización frente al acoso sexual y la violencia de género; la inversión en acción social y las actuaciones de promoción y sensibilización en materia de salud.

En el ámbito medioambiental, la ULE destaca por el número de tesis vinculadas a la sostenibilidad ambiental, las publicaciones relacionadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el consumo de energía por metro cuadrado, entre los 18 indicadores que analiza esta clasificación. El Ranking CYD evalúa nueve indicadores de compromiso social y otros nueve relacionados con la gestión medioambiental.

Para la rectora de la ULE, Nuria González, este reconocimiento es un reflejo de una forma de entender la Universidad en la que la sostenibilidad, la igualdad, la salud y el compromiso con las personas forman parte de un mismo proyecto. "Este resultado nos anima a seguir avanzando y, sobre todo, pone en valor un trabajo que se construye cada día desde muchos ámbitos de la Universidad, desde la investigación y la docencia hasta la gestión y las políticas de igualdad, inclusión y bienestar. La sostenibilidad no es solo cómo cuidamos nuestro entorno, sino también cómo cuidamos a las personas y cómo contribuimos a transformar la sociedad", ha recalcado.

El Ranking CYD Universidades Sostenibles analiza en esta segunda edición la labor de 84 universidades españolas a través de 18 indicadores relacionados con la igualdad, la inclusión, la protección de la salud y el bienestar, la acción social y la gestión medioambiental, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

La ULE ha incidido en que el resultado obtenido refleja el carácter transversal de un compromiso que abarca distintos ámbitos de su actividad y que se traduce en iniciativas dirigidas tanto a la comunidad universitaria como al conjunto de la sociedad.

IGUALDAD, PROMOCIÓN DE LA SALUD E INCLUSIÓN

La Universidad de León cuenta, entre otras actuaciones, con políticas y programas orientados a la igualdad, la promoción de la salud, la inclusión y la responsabilidad ambiental, ámbitos que forman parte de su estrategia institucional y que encuentran también reflejo en su actividad investigadora y en la gestión de sus campus.

Con este resultado la ULE refuerza su posicionamiento entre las universidades españolas con mayor rendimiento en el conjunto de indicadores analizados por el Ranking CYD en materia de compromiso social y medioambiental. Además, se visibiliza el trabajo desarrollado para avanzar hacia una Universidad más sostenible, inclusiva y comprometida con su entorno.