La ULE explora nuevas vías de cooperación académica con universidades de EEUU para impulsar la movilidad internacional - ULE

LEÓN 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León explora nuevas vías de cooperación académica y movilidad internacional con universidades de Estados Unidos.

Concretamente, la rectora de la ULE, Nuria González Álvarez, y el vicerrector de Internacionalización y Compromiso Global, José Alberto Benítez Andrades, han mantenido un encuentro con una delegación de tres representantes de Gonzaga University, una institución estadounidense ubicada en Spokane, en el estado de Washington.

Una delegación que estuvo encabezada por su presidenta, Katia Passerini, acompañada por Christina Isabelli, responsable de Internacionalización y Compromiso Global de Gonzaga, y Mary R. Herche, miembro de su Patronato.

Durante la reunión se exploraron diferentes oportunidades para establecer nuevas vías de colaboración entre ambas instituciones, especialmente en los ámbitos de la movilidad estudiantil, la cooperación académica y la investigación.

Uno de los principales asuntos abordados durante la reunión fue la posibilidad de impulsar programas de intercambio que permitan a estudiantes de la Universidad de León cursar parte de sus estudios en Estados Unidos y, de manera recíproca, facilitar la llegada de alumnado de Gonzaga a los campus de León y Ponferrada.

Gonzaga University destaca por su marcada vocación internacional y su apuesta por las experiencias formativas en el extranjero.

Según los datos publicados por la propia institución, el 63% de sus estudiantes realiza estudios en el extranjero durante su etapa universitaria, una cifra especialmente significativa que refleja el peso que tiene la internacionalización en su modelo educativo.

Además de la movilidad estudiantil, durante el encuentro se analizaron otras posibles líneas de cooperación, incluyendo el desarrollo de actividades académicas conjuntas y la colaboración en áreas de investigación de interés compartido, como la inteligencia artificial, la ciberseguridad y las ciencias de la salud.

Una visita que se enmarca en el objetivo de ampliar las relaciones institucionales con universidades estadounidenses.

"Nuestro objetivo es que estos contactos se traduzcan en oportunidades reales para nuestros estudiantes y para el conjunto de nuestra comunidad universitaria", destacó Benítez-Andrades, que valoró muy positiva la visita.

Ambas instituciones manifestaron su interés por dar continuidad a los contactos iniciados, con el propósito de identificar iniciativas concretas que permitan consolidar una futura relación de colaboración entre la Universidad de León y Gonzaga University.