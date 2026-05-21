ULE Fest 2026 congrega a cientos de personas en el Campus de Vegazana en torno a la música, la gastronomía y la cultura

El ELE Fest 2026 ha reunido a cientos de personas en el Campus de Vegazana de León capital. - ULE

LEÓN 21 May. (EUROPA PRESS) -

El ULE Fest ha congregado en el Campus de Vegazana de la capital leonesa a cientos de personas en torno a diferentes propuestas de música, gastronomía y cultura.

Conciertos, sesiones de DJ, food trucks y largas sobremesas al aire libre han integrado la programación de esta iniciativa impulsada por la Universidad de León (ULE) para dinamizar la vida universitaria y convertir el campus en un espacio de encuentro y convivencia "más allá de las aulas".

Durante dos jornadas la campa situada entre las facultades de Derecho y Veterinaria ha acogido una actividad continua de música, gastronomía y actividades culturales en un ambiente marcado por la gran participación de la comunidad universitaria, así como de numerosas personas que se acercaron para disfrutar de esta propuesta.

Organizado por el área de Estudiantes junto con Radio Universitaria y la Asociación Malaidea, el ULE Fest ha contado con la colaboración del 'Come y Calle' y ha tomado precisamente como referencia este formato de ocio al aire libre que combina música y gastronomía y que se ha consolidado como una de las actividades más destacadas de las fiestas de San Froilán y de San Juan y San Pedro en la capital leonesa.

La programación, además de contar con conciertos, sesiones de DJ y actividades durante toda la jornada, ha incluido una sesión de cine de verano celebrada en la noche de ayer, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Con esta iniciativa la Universidad de León pretende reforzar su apuesta por generar actividades que contribuyan a dinamizar la vida en el Campus, fomentar la participación del estudiantado y fortalecer el sentimiento de comunidad universitaria en un entorno abierto y cercano.