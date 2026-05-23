ULE gradúa a 14 nuevos especialistas en robótica e inteligencia artificial para liderar un "futuro que ya es presente" - ULE

LEÓN, 23 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) ha celebrado el acto de graduación de la segunda promoción del máster en Robótica e Inteligencia Artificial, una titulación que refuerza la apuesta de la institución por la formación en ámbitos tecnológicos avanzados y por la respuesta a los grandes retos que plantean la digitalización, la automatización y la inteligencia artificial en un "futuro que ya es presente".

En un contexto en el que estas tecnologías han pasado de ser una visión de futuro a convertirse en motores reales de transformación en la industria, la investigación, la educación y los servicios, este máster se consolida como un programa "clave" en la formación de profesionales capaces de liderar este cambio, ha destacado la universidad a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Así lo ha destacado la rectora, Nuria González, que ha recordado cómo estas tecnologías han dejado de pertenecer al ámbito de la ciencia ficción para integrarse plenamente en la vida cotidiana y en la transformación de los distintos sectores de la sociedad.

Muestra de ello ha sido la participación en el acto de PACO, el robot humanoide desarrollado por el grupo de robótica de la ULE, que fue el encargado de la imposición de las becas a los recién graduados, para simbolizar la integración creciente de estas tecnologías en entornos reales y académicos.

"El futuro ya no es una ficción lejana, sino un proceso que se está construyendo en el presente", ha puesto de relieve la rectora, que ha remarcado el compromiso de la ULE con una formación que mira hacia adelante, capaz de anticiparse a las necesidades emergentes y de conectar el conocimiento académico con los retos reales del entorno social y tecnológico.