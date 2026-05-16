La ULE gradúa una nueva promoción del Programa de Experiencia y refuerza su apuesta por la formación a lo largo de la vida - ULE

LEÓN, 16 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) ha graduado a una nueva promoción del Programa de la Experiencia (PIEX) con el que refuerza su apuesta por la formación a lo largo de la vida.

Ese espíritu universitario ha vuelto a sentirse en el Aula Magna de San Isidoro que ha acogido la clausura del programa en un acto académico en el que se ha impuesto la beca de graduado a 71 estudiantes.

Una ceremonia que ha presidido la rectora, Nuria González, quien ha agradecido al estudiantado la confianza depositada en la Universidad de León para hacer del aprendizaje una parte esencial de sus vidas, al tiempo que ha reivindicado el conocimiento "como un viaje que no termina nunca".

Se trata de una iniciativa que impulsa la Junta de Castilla y León y que, más que un programa formativo, representa un "espacio de convivencia, de intercambio de conocimientos y de creación de vínculos personales".

Un lugar, tal y como ha destacado el delegado territorial, Eduardo Diego, donde se fomenta el pensamiento crítico, la participación social y el bienestar emocional. "En definitiva, una herramienta extraordinaria para seguir construyendo una vida plena y enriquecedora", ha expresado.

INCREMENTO DE MATRÍCULA

La ULE ha señalado que es un programa que consolida su crecimiento y que este curso ha alcanzado un total 1.077 matrículas, frente al millar del curso anterior y los 703 con los que se inició la Universidad de la Experiencia en el año 2016.

Por sedes, León registró 644 estudiantes, Ponferrada 326 y Astorga 107, a lo que se suman los estudiantes de las sedes online de Cistierna, Sahagún y Villablino.

Por su parte, la oferta formativa del programa ha vuelto a apostar este curso por un enfoque multidisciplinar, con propuestas centradas en ámbitos como la ciencia y la salud, el comportamiento humano, la ingeniería y los avances tecnológicos, el patrimonio histórico y cultural leonés, la naturaleza y el medio ambiente, además de contenidos vinculados al pensamiento crítico, la cultura y los retos sociales contemporáneos.