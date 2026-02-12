ULE y la Junta reconocen 27 ideas innovadoras convertidas en soluciones para "el mundo real"

Acto de entrega de lso premios del Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa (TCUE). - ULE

Premiados un cajón inteligente que evalúa la condición física o una aplicación para optimizar el rendimiento de equipos de baloncesto LEÓN 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 27 proyectos innovadores convertidos en soluciones para "el mundo real", 15 de ellos impulsados por estudiantes y 12 por personal investigador, han sido reconocidos en la convocatoria del Plan TCUE 2025 (Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa), impulsado por la Consejería de Educación de la Junta de la mano de la Universidad de León (ULE).

La iniciativa empezó su andadura en el año 2008 y con ella se pone de manifiesto cómo, según ha destacado la rectora de la ULE, Nuria González, la misión de la Universidad "trasciende las fronteras de las aulas y laboratorios", construyendo puentes entre el conocimiento académico y las necesidades "del mundo real". "Se reafirma el compromiso como motor de cambio, estimulando la colaboración con empresas e instituciones que comparten el propósito de innovar para transformar nuestro presente", ha recalcado.

En este marco se han entregado los premios de la convocatoria TCUE ULE-POC (Pruebas de Concepto), dirigidos al personal investigador de la Universidad de León y orientados a impulsar la validación y maduración de resultados científicos con potencial de transferencia. Con estos reconocimientos se pone en valor la capacidad de los grupos de investigación para convertir el conocimiento en desarrollos aplicables y con proyección en el tejido productivo.

En esta edición han sido distinguidos doce proyectos que avanzan en la validación técnica y comercial de distintas líneas de investigación, entre ellos, el desarrollo de un cajón inteligente para la evaluación de la condición física aeróbica o una aplicación orientada al análisis y optimización del rendimiento de equipos de baloncesto, entre otras, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Todas las iniciativas son un reflejo del amplio alcance y la proyección práctica de la investigación que se desarrolla en la Universidad de León. "Estos premios ponen de manifiesto la capacidad de nuestra universidad para transformar el conocimiento en soluciones concretas y de valor, y muestran cómo la investigación puede proyectarse hacia la sociedad y el tejido productivo", según ha recalcado el vicerrector de Investigación y Transferencia, Santiago Gutiérrez.

En esta misma línea se ha pronunciado Blanca Ares, la directora de Universidades e Investigación de la Junta de Castilla y León, que ha expresado que la transferencia y la valorización del conocimiento son ya "parte del ADN de la Universidad de León", donde la creatividad y la innovación se han convertido en palancas "clave" para afrontar los retos presentes y futuros.

"Estos galardones evidencian cómo la Universidad genera conocimiento, lo transmite a las nuevas generaciones y fomenta un diálogo fluido con la sociedad, ofreciendo soluciones a problemas reales y promoviendo la colaboración entre estudiantes, investigadores y personal técnico para consolidar un ecosistema de innovación sólido y sostenible", ha incidido Ares.

ESTUDIANTES CON VISIÓN DE FUTURO

Por su parte, el Concurso de Protogenios ha premiado quince iniciativas promovidas por estudiantes, reflejo del talento emergente y del espíritu innovador que se cultiva en las aulas. Las propuestas nacen como ideas y evolucionan hacia prototipos y soluciones concretas, evidenciando que la cultura de la transferencia forma ya parte del ecosistema universitario y se proyecta hacia el futuro desde las primeras etapas formativas.

Algunos de los proyectos distinguidos en la presente edición han sido guantes elaborados con micelio para prevenir la dermatitis profesional; un software capaz de monitorizar los tiempos del forfait en estaciones de esquí; modelos anatómicos dinámicos de articulaciones de extremidades de caballo mediante impresión 3D o una banda transdérmica destinada a aliviar los síntomas de la dermatitis atópica en niños.

En el acto el Consejo Social de la ULE también ha hecho entrega de los premios que reconocen la transferencia de conocimiento hacia la sociedad y las empresas, en el marco de su objetivo prioritario de potenciar la relación universidad-empresa. "Con estos premios buscamos no solo distinguir nuevas iniciativas de investigación, sino también reconocer la labor de transferencia que se viene realizando desde hace años, valorando y difundiendo el trabajo que llevan a cabo las empresas que colaboran con la universidad desde su creación", ha señalado.

HERRAMIENTA PARA MITIGAR EL IMPACTO DE INCENDIOS

Entre los galardonados se encuentra el proyecto Firemap, una herramienta basada en Inteligencia Artificial (IA) diseñada para mitigar el impacto de los incendios forestales, que recogió el investigador del Campus de Ponferrada Alfonso Fernández-Manso.

En la categoría Premio a la Transferencia de Resultados de Investigación a la Empresa fue distinguido el trabajo 'Odontología responsable para frenar la resistencia antimicrobiana', que ha recogido la profesora Vega Villar Suarez; mientras que en la categoría de reconocimiento a la empresa se ha premiado a Bodegas Vega Sicilia, por su labor durante más de tres décadas fomentando la innovación y la cooperación con la Universidad.

La entrega de premios ha contado con la participación del alcalde de León, José Antonio Diez; la diputada de Juventud y Deporte, Patricia Martínez; el director de Fgulem, así como representantes sociales, económicos y militares de la sociedad leonesa, poniendo de relieve el compromiso de la Universidad de León con la transferencia de conocimiento y la innovación aplicada a la sociedad y al tejido productivo.