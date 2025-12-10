La ULE lanza una formación "pionera" sobre diagnóstico y tratamiento de las úlceras del pie diabético

Archivo - La ULE lanza la microcredencial universitaria en Atención a las Úlceras del Pie Diabético. - ULE - Archivo

LEÓN 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) ha lanzado una formación "pionera" para profesionales sanitarios en el diagnóstico y tratamiento de las úlceras del pie diabético, que constituyen una de las complicaciones más graves de la diabetes y uno de los problemas de salud pública de mayor impacto por su elevada prevalencia, riesgo de amputación y carga asistencial.

De esta forma, se ofrece a los profesionales una herramienta formativa "rigurosa, actualizada y de alta aplicabilidad" a través de un título propio, la microcredencial universitaria en Atención a las Úlceras del Pie Diabético.

Dirigida por Bibiana Trevissón, profesora y directora de la Clínica Podológica Universitaria del Campus de Ponferrada y Carmen Alba Moratilla, enfermera referente en heridas con Máster en Deterioro de la Integridad Cutánea, esta formación especializada destinada a personal de Enfermería, Podología y Medicina se impartirá de forma online durante el segundo semestre del presente curso académico.

La microcredencial está orientada a profesionales sanitarios implicados en la prevención, diagnóstico y manejo de esta complicación de la diabetes que deseen actualizar y ampliar sus conocimientos, según ha explicado Trevissón.

Según se estima, entre el 15 y el 25 por ciento de las personas con diabetes desarrolla una úlcera a lo largo de su vida. Estas lesiones hasta en el 85 por ciento de los casos preceden a una amputación no traumática, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

ESTRUCTURA DE LA MICROCREDENCIAL

La microcredencial de la ULE se estructura en siete módulos temáticos que abarcan desde la lectura crítica de la evidencia, el diagnóstico vascular y la termografía, hasta las terapias innovadoras, los cuidados avanzados y la atención integral al paciente.

Su finalidad es fortalecer la capacitación de los profesionales de las Ciencias de la Salud en un ámbito clínico de alta complejidad y el programa dotará al alumnado de criterios de juicio fundamentados en la evidencia científica para la prevención y el tratamiento de las úlceras del pie diabético, además de permitirles adquirir las competencias necesarias para ofrecer cuidados de calidad y liderar este campo específico de la atención sanitaria.

El cuadro docente cuenta con expertos como María Jesús Pérez Prieto, enfermera del Sacyl especialista en el manejo avanzado de heridas crónicas o Miguel Mellado Sanz, reconocido profesional en el abordaje de lesiones complejas y terapias avanzadas. La formación tendrá una duración de 140 horas (14 créditos) y se desarrollará entre los días 19 de enero y 10 de mayo de 2026.

UNIDAD PIE DIABÉTICO

La Universidad de León refuerza esta apuesta formativa a través de la Clínica Podológica Universitaria del Campus de Ponferrada, que cuenta con una Unidad de Pie Diabético especializada en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento integral del pie de riesgo. Su labor se centra en una evaluación exhaustiva (neurológica, vascular y biomecánica) para identificar factores de riesgo y evitar la aparición de lesiones.

Cuando las lesiones ya están presentes la Unidad dispone de terapias regenerativas de última generación como tecnología láser o tratamientos basados en factores de crecimiento, que favorecen una cicatrización más rápida y segura, mejorando la calidad de vida del paciente y reduciendo complicaciones mayores.