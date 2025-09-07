ULE lanza la segunda edición de la microcredencial para docentes sobre sostenibilidad e igualdad de género

Archivo - Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de León. - ULE - Archivo

LEÓN 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) ha puesto en marcha la segunda edición de la microcredencial universitaria 'Educación para el Desarrollo Sostenible: Integración de la Agenda 2030 en las Enseñanzas Obligatorias', una formación dirigida al profesorado y futuros docentes que busca proporcionar herramientas pedagógicas actualizadas para la enseñanza de la sostenibilidad, la ciudadanía global y la igualdad de género.

El programa, alineado con la legislación educativa vigente (LOMLOE) y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, ofrece 100 horas de formación (4 créditos Ects) y se desarrollará en la Facultad de Educación de la ULE en formato presencial, entre el 13 de octubre y el 19 de diciembre, con plazas limitadas.

Asimismo, el periodo de preinscripción permanecerá abierto hasta el 8 de octubre y, a partir de esa fecha, se abrirá el plazo de matrícula, que finalizará el mismo 13 de octubre.

El plan de estudios, financiado con Fondos Next Generation de la Unión Europea, está estructurado en cinco módulos que abarcarán desde el análisis de las metas e hitos de la Agenda 2030 hasta la aplicación de enfoques innovadores en el aula, como el Diseño Universal para el Aprendizaje, la evaluación competencial o el papel del docente investigador.

Además, estas herramientas se complementarán con competencias digitales docentes de nivel B2, consideradas "fundamentales" en un contexto de transformación educativa y tecnológica, según un comunicado de la ULE recogido por Europa Press.

La dirección académica del programa estará organizada por la profesora del Departamento de Didáctica General, Específicas y Teoría de la Educación, Carolina Blanco Fontao, y cuenta con profesorado experto de la Facultad de Educación y de los departamentos de Didáctica, Psicología, Sociología y Filosofía.

Con esta iniciativa, la Universidad de León tiene como objetivo ofrecer una formación innovadora y transformadora, además de proporcionar al profesorado recursos "clave" para convertir sus aulas en espacios más "inclusivos, equitativos y sostenibles".