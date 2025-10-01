La ULE y León Farma se alían para reforzar la formación, retener talento e impulsar el sector biofarmacéutico

La rectora de la ULE, Nuria González (segunda por la izquierda) y la people manager de León Farma, Vanesa Martín García (a su derecha), durante la firma del convenio de colaboración. - ULE

Se organizarán charlas y habrá dos premios de 2.000 euros al Mejor Expediente Académico y Mejor Trabajo de Fin de Máster

LEÓN, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) y Laboratorios León Farma colaborarán durante los próximos cuatro años para abrir un nuevo horizonte de proyectos conjuntos orientados a fortalecer la formación académica, la empleabilidad y la retención del talento para impulsar el polo biofarmacéutico de León.

Así se establece en el primer convenio de colaboración suscrito este miércoles entre ambas instituciones, con el que se pretende reforzar un ecosistema en el que la ULE, según ha destacado la rectora, Nuria González, desempeña un papel "activo y comprometido" en el plano académico, con la formación de futuros profesionales a través del Máster en Producción en Industria Farmacéutica .

Del mismo modo, ha subrayado el papel de la entidad académica en el desarrollo de un sistema innovador de spin-off y empresas basadas en el conocimiento, que abordan áreas como la investigación neurológica, la mejora de la genética animal o el desarrollo de soluciones para la industria alimentaria y vitivinícola.

Para la rectora, estas cuestiones demuestran cómo desde la Universidad se proporciona el soporte académico y técnico, además de ofrecer el respaldo necesario para la primera fase de crecimiento de empresas, lo que refuerza la conexión entre investigación y tejido empresarial, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Precisamente, el convenio marco, con una duración de cuatro años, contempla acciones como la organización de charlas de carácter técnico destinadas a los estudiantes del Máster en Producción en Industria Farmacéutica, con el objetivo final de fortalecer su formación académica y acercar a los alumnos al entorno profesional real, fomentando así la retención del talento local.

ACUERDOS ESPECÍFICOS.

Al mismo tiempo el acuerdo que abre la puerta a convenios específicos, como el que también se ha suscrito este miércoles, que pretende incentivar la formación científica a través de la creación del Premio a La Innovación Farmacéutica Chemo, destinado al Mejor Trabajo de Fin de Máster y el Premio Excelencia Académica Chemo, al Mejor Expediente Académico, ambos dotados con 2.000 euros.

Nuria González ha explicado que estos premios suponen un aliciente para que los jóvenes talentos se esfuercen por alcanzar la excelencia, desarrollar su creatividad y contribuir con su conocimiento al avance del sector farmacéutico.

BUENOS ESTUDIANTES Y TRABAJADORES.

Por su parte, la people manager de León Farma, Vanesa Martín García, ha alabado la labor de la Universidad por los "buenos estudiantes" que proporciona a la empresa, donde hay "muy buenos trabajadores" titulados en el Máster en Producción en Industria Farmacéutica.

Asimismo, ha expresado que, la puesta en marcha de los premios es para León Farma una forma de materializar la colaboración que mantiene desde hace años con la ULE, algo que la farmacéutica desea que tenga continuidad en el tiempo.

El coordinador del Máster, Raúl Mateos, ha incidido en la "fluida" colaboración entre la Universidad de León y Laboratorios León Farma desde la creación del Máster y ha señalado que la creación de los premios será "muy importante" para los estudiantes, a los que aportará una motivación "extra" tanto para esforzarse en las asignaturas como para mostrar sus cualidades a la empresa.