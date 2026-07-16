ULE logra dos premios del Research Pitches Contest por investigaciones sobre el FOMO y Realidad Extendida en educación

La investigadora de la ULE Estefanía Gómez, que ha obtenido el primer premio del Research Pitches Contest por un trabajo sobre el FOMO. - ULE

LEÓN 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) ha conseguido un destacado reconocimiento internacional al lograr el primer y el segundo premios de la décima edición del Research Pitches Contest por investigaciones sobre el FOMO (Fear of Missing Out o miedo a perderse experiencias relevantes) y las tecnologías de Realidad Extendida en educación.

El concurso está organizado por el Grupo Compostela de Universidades y distingue la excelencia investigadora y, especialmente, la capacidad de comunicar la ciencia de forma comprensible para la sociedad.

Concretamente, la investigadora Estefanía Gómez se ha alzado con el primer premio por su trabajo 'Understanding FOMO: A key predictor of problematic smartphone use', centrado en el análisis del denominado FOMO como uno de los principales factores que explican el uso problemático del teléfono móvil.

El segundo premio ha sido para Daniela Orozco, gracias a la propuesta 'Children's Sense of Self in the Age of Extended Reality: Teacher Readiness for the XR Classroom,' una investigación que analiza cómo las tecnologías de Realidad Extendida pueden influir en la construcción de la identidad durante la infancia y el grado de preparación del profesorado para incorporarlas al ámbito educativo.

Ambos galardones, dotados con 1.500 y 1.000 euros respectivamente, suponen un reconocimiento que refuerza la proyección internacional de la Universidad de León y pone de manifiesto tanto la calidad de la investigación que desarrollan los equipos de la Institución académica, así como su capacidad para comunicarla de una forma clara, cercana y con impacto social, según ha destacado el vicerrector de Internacionalización y Compromiso Global, José Alberto Benítez-Andrades.

RESPUESTA A LOS DESAFÍOS PRESENTES

"Es especialmente relevante que los trabajos premiados aborden cuestiones tan actuales como el uso problemático de los teléfonos móviles y el impacto educativo de la Realidad Extendida. Son investigaciones que responden a desafíos presentes en nuestra sociedad y que demuestran cómo el conocimiento generado en la Universidad de León puede contribuir a comprender y afrontar problemas reales", ha recalcado.

El Research Pitches Contest está dirigido al personal investigador de las universidades que integran el Grupo Compostela y tiene como objetivo fomentar la divulgación científica mediante presentaciones breves y accesibles. Cada participante debe explicar su investigación en un vídeo de menos de tres minutos con un lenguaje comprensible para una audiencia no especializada y con la puesta en valor de la utilidad social de su trabajo, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

El jurado evalúa aspectos como la claridad de la exposición, la calidad y relevancia de la investigación, su contribución a la sociedad y la capacidad de despertar el interés del público, lo que convierte este certamen en una iniciativa que premia tanto la excelencia científica como las habilidades de comunicación de los investigadores.

VISIBILIDAD INTERNACIONAL

Con este resultado la Universidad de León sitúa a dos de sus investigadoras en los primeros puestos de un concurso internacional que reúne propuestas procedentes de las universidades miembros del Grupo Compostela, lo que refuerza la visibilidad internacional de la investigación que desarrolla la Institución y su compromiso con una ciencia abierta, cercana y capaz de responder a algunos de los principales desafíos sociales y educativos de la actualidad.

La entrega oficial de los premios tendrá lugar el próximo 14 de septiembre en Poznan (Polonia), durante la celebración de la XXXII Asamblea General del Grupo Compostela de Universidades.