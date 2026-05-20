La ULE logra el respaldo de la Fecyt a 10 proyectos que recibirán más de 100.000 euros

Archivo - Entrada al Campus de Vegazana, en León capital, de la ULE. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) ha logrado un destacado resultado en la convocatoria de ayudas de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt), al obtener respaldo diez de los 12 proyectos presentados que recibirán un importe que supera los 100.000 euros, lo que supone el mejor dato alcanzado hasta la fecha en este programa competitivo.

Esta concesión supone, según ha señalado el vicerrector de Investigación y Transferencia, Santiago Gutiérrez, un reconocimiento tanto al interés como a la calidad de las propuestas presentadas, así como al compromiso de la Universidad de León con la divulgación y la comunicación científica.

Asimismo, ha subrayado que este resultado refleja un porcentaje de éxito muy elevado que consolida la trayectoria de la Institución académica en este tipo de convocatorias competitivas, marca una línea de continuidad para los próximos años y refuerza la línea de trabajo en investigación, transferencia y difusión del conocimiento.

En este sentido, la mayoría de los proyectos concedidos se centra en la divulgación científica, lo que refuerza el papel de la ULE en la aproximación de la ciencia a la sociedad y en el impulso de iniciativas con impacto educativo, territorial y social, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Universidad de León.

En concreto, la ULE ha conseguido cinco proyectos en la convocatoria de ayudas para el fomento de la cultura científica, uno en la convocatoria María de Guzmán para el fomento de la investigación científica de excelencia, dos proyectos en la convocatoria de ayudas para el fomento de la innovación pública y otros dos proyectos en la convocatoria de estancias del personal investigador en el ámbito del fomento de la ciencia en las políticas públicas.

INICIATIVAS

En el ámbito de la cultura científica se ha dado luz verde al Plan Anual de Actividades de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación, 'Ciencia compartida y sostenible', que incluye un amplio programa de acciones de divulgación, la creación de materiales reutilizables y el impulso de formatos innovadores con vocación de continuidad y aprovechamiento educativo y social.

También se desarrollará el proyecto 'Ciencia en el Bibliobús', que llevará talleres científicos itinerantes a centros educativos del medio rural de la provincia con el objetivo de acercar conceptos de ciencias experimentales al alumnado de Infantil y Primaria mediante actividades prácticas y materiales divulgativos adaptados.

En esta misma línea, el proyecto 'Aurvillage' pondrá el foco en la difusión del patrimonio ligado a la minería romana en la provincia de León, a través de la producción de un documental y actividades complementarias que permitan dar a conocer estos paisajes culturales desde una perspectiva científica y divulgativa.

ZONAS AFECTADAS POR INCENDIOS

Por su parte, 'Con-ciencia Selmo-Seo' se centrará en la implicación ciudadana en el estudio de la biodiversidad y los paisajes sonoros en zonas afectadas por incendios, donde se incorporarán herramientas de ecoacústica, trabajo de campo y participación social para el análisis del estado de los ecosistemas.

Completa este bloque el Campus Científico de Verano de la Universidad de León, un programa dirigido a estudiantes preuniversitarios que combina formación, experimentación científica y orientación académica con el objetivo de fomentar vocaciones en el ámbito STEM.

En la convocatoria María de Guzmán para el fomento de la investigación científica de excelencia la Universidad de León ha obtenido el proyecto de la Biblioteca Universitaria, centrado en el acceso a bases de datos bibliográficas de referencia internacional, como Web of Science, con el objetivo de reforzar el apoyo a la investigación y la visibilidad de la producción científica.

INNOVACIÓN Y ESTANCIAS PERSONAL INVESTIGADOR

En el ámbito de la innovación pública se desarrollarán dos proyectos. El primero de ellos abordará la estimación operativa de la humedad del combustible forestal como herramienta aplicada a la mejora de la gestión del riesgo de incendios en Castilla y León, mientras que el segundo se centrará en el asesoramiento científico en materia de protección de datos, IA y ciberseguridad aplicada a la administración local, con especial atención a la modernización digital de la Diputación de León.

Por último, en el ámbito de las estancias de personal investigador se desarrollarán dos iniciativas. Una de ellas abordará el estudio histórico y documental de las incautaciones de bienes a partidos políticos durante la Guerra de España y la dictadura franquista, con el objetivo de aportar evidencia científica a los procesos de memoria democrática. La otra, bajo el título 'Drones para resiliencia territorial', empleará tecnologías como sensores LiDAR, cámaras multiespectrales y sistemas de información geográfica para el análisis de riesgos naturales y la mejora de la planificación territorial frente a incendios, inundaciones o deslizamientos.