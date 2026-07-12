Archivo - La ULE participa en el encuentro iberoamericano de sostenibilidad universitaria MetaRed celebrado en Costa Rica - ULE - Archivo

LEÓN 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) ha participado en el Encuentro Internacional de Presidentes y Presidentas Rectoras de MetaRed 2026, celebrado en la Universidad de Costa Rica en torno a la sostenibilidad universitaria.

La rectora de la institución académica leonesa, Nuria González, fue la representante de la ULE y asistió además en calidad de presidenta de MetaRed S España, que coordina el trabajo conjunto de las universidades españolas en este ámbito.

Durante tres jornadas, más de 60 rectores y representantes institucionales de universidades de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, México, Perú, Portugal, Uruguay y otros países iberoamericanos analizaron los principales retos de la educación superior en ámbitos como la transformación digital, la sostenibilidad y el emprendimiento.

El encuentro sirvió para compartir experiencias de éxito, debatir sobre los desafíos globales que afrontan las universidades y diseñar proyectos colaborativos que permitan a las instituciones no solo adaptarse a los cambios tecnológicos, sino también liderar la transición hacia modelos de gestión más sostenibles, inclusivos e innovadores.

La sostenibilidad ocupó un "lugar destacado" en la agenda a través de MetaRed S, la red de MetaRed by Universia dedicada a la sostenibilidad y la responsabilidad social universitaria, según ha señalado la ULE en un comunicado recogido por Europa Press.

Como presidenta de la red española, Nuria González participó en los trabajos dirigidos a fortalecer la cooperación entre instituciones y compartir modelos de gestión orientados a acelerar la transición hacia universidades más sostenibles.

El foro puso de relieve el elevado nivel alcanzado por las universidades españolas en materia de sostenibilidad gracias al trabajo coordinado desarrollado junto a CRUE-Sostenibilidad para impulsar indicadores comunes, compartir buenas prácticas y fortalecer las políticas ambientales y sociales del sistema universitario.

Uno de los hitos más importantes de la jornada fue la concesión por parte de MetaRed S de 39 Sellos de Reconocimiento a universidades iberoamericanas por sus buenas prácticas en desarrollo sostenible y responsabilidad social universitaria.

La cita permitió además afianzar alianzas estratégicas e impulsar nuevos proyectos de cooperación entre universidades iberoamericanas, tomando como referencia modelos de colaboración que "han demostrado su eficacia en España para favorecer la innovación y la transformación social".