La ULE participa en un estudio que demuestra que el absentismo laboral por dolor lumbar es un 33% menor en los autónomos

El profesor de la ULE Jesus Seco Calvo, o de los autores del estudio sobre factores asociados a la solicitud de baja laboral por dolor lumbar y a su duración en España.

LEÓN 6 Mar. (EUROPA PRESS)

Un estudio que ha sido publicado en la revista especializada 'Occupational and Environmental Medicine' en el que ha participado Jesús Seco Calvo, del Instituto de Biomedicina (Ibiomed) de la Universidad de León (ULE), demuestra que el absentismo laboral por dolor lumbar es un 33 por ciento menor en los trabajadores autónomos.

De esta manera, ser autónomo es el único factor asociado a un menor riesgo y duración de baja laboral por dolor lumbar, según se pone de manifiesto en esta investigación, una de las más amplias sobre absentismo laboral por dolor lumbar realizadas en el sur de Europa, cuya culminación ha requerido 17 años.

Coordinado por la Red Española de Investigadores en Dolencias de la Espalda (Reide), el estudio ha sido dirigido por investigadores del Ibiomed de la ULE; la Unidad de Bioestadística Clínica del Instituto de Investigación Sanitaria Puerta de Hierro-Segovia de Arana (Madrid); la Universidad de Salamanca y la Unidad de Espalda Kovacs del Hospital HLA Universitario Moncloa (Madrid).

También han colaborado médicos del Sistema Nacional de Salud (SNS), de mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y servicios médicos de varias empresas, además de contar con el asesoramiento de expertos de las Universidades Pompeu Fabra y Autónoma de Barcelona, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

El dolor lumbar es una de las principales causas de discapacidad y absentismo laboral en todo el mundo, y en su aparición y evolución influyen factores biológicos, clínicos, sociodemográficos y psicosociales. Este estudio ha analizado qué factores se asocian a la solicitud de baja laboral por dolor lumbar y a su duración en España, con el objetivo de desarrollar modelos predictivos que anticipen qué trabajadores tienen mayor probabilidad de solicitarla y su duración e identificar aquellos en los que deberían aplicarse medidas preventivas de manera prioritaria.

ANALIZADAS 77 VARIABLES

Los investigadores han analizado 77 factores que estudios previos habían demostrado asociarse a la intensidad del dolor, al grado de discapacidad y a la evolución de ambos parámetros, incluyendo aspectos sociodemográficos, clínicos, psicológicos, laborales y económicos.

Las conclusiones del estudio reflejan que, de todas esas 77 variables, la única que se asocia tanto a un menor riesgo de baja laboral como a que esta genere (si se produce) menos días de trabajo perdidos es que el trabajador sea autónomo (en vez de que trabaje por cuenta ajena).

De acuerdo con los autores del estudio, eso podría explicarse porque en el sistema español de Seguridad Social los autónomos enfrentan una mayor inestabilidad de ingresos y menores beneficios durante la incapacidad temporal, en comparación con los trabajadores por cuenta ajena. No obstante, los investigadores señalan que "es llamativo que ese aspecto sea más relevante que todos los demás parámetros clínicos, biológicos, psicológicos, económicos y laborales".

FACTORES PREDICTIVOS

Los factores predictivos que han demostrado asociarse significativamente a un mayor riesgo de tener baja laboral por dolor lumbar son ser trabajador por cuenta ajena (disminuye en un 33 por ciento la probabilidad de baja), edad (envejecer aumenta la probabilidad de baja en un tres por ciento anual) y duración de episodios previos (es un 43 por ciento más frecuente entre quienes han padecido previamente episodios de dolor lumbar de más de 14 días).

Otros de los factores predictivos son expectativas personales (es un 44 por ciento más probable entre quienes anticipan que es probable que la tengan durante el próximo año), impacto económico percibido (es un 48 por ciento más probable entre quienes perciben que les supondría un perjuicio económico importante) e inseguridad laboral (la baja laboral es un 30 por ciento menos probable entre quienes sienten que su puesto de trabajo está en peligro).

Los análisis estadísticos demostraron que, si bien cada uno de esos parámetros se asocia con el riesgo de baja o con el número de días de baja, no permiten calcular de manera fiable el riesgo individual de un trabajador concreto.

PREVENCIÓN PARA TODA LA POBLACIÓN

En opinión de los autores del estudio, los resultados refuerzan la necesidad de aplicar las medidas preventivas al conjunto de la población trabajadora.

Jesús Seco Calvo ha destacado el "ímprobo esfuerzo" que ha supuesto recabar los datos de más de 7.000 trabajadores y seguir sus bajas laborales y sus causas durante 18 meses, así como la colaboración de numerosos médicos del SNS con entidades privadas, como mutuas laborales y grandes empresas, sin las que esta investigación "hubiera sido inviable".