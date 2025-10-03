La ULE pasa a custodiar más de 4.000 ejemplares del legado bibliográfico de Francisco Roa Rico

La rectora de la ULE, Nuria González (tercera por la izquierda), en el acto de recepción del fondo bibliográfico y documental personal de Francisco Roa Rico. - ULE

LEÓN 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) custodia desde este viernes más de 4.000 ejemplares del legado cultural, patrimonial y humanístico de Francisco Roa Rico (1908-1974), letrado mayor de la Diputación de León y figura "clave" en el ámbito de la cultura de la provincia.

El Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras ha sido el escenario del acto de recepción del fondo bibliográfico y documental personal de Roa Rico, que ya forma parte de la Biblioteca Universitaria, encargada ahora de su conservación, gestión y difusión con el objetivo de que su memoria y su legado intelectual sigan accesibles a estudiantes, investigadores y público general.

El acto ha sido especialmente emotivo y ha contado con la presencia de Olga y Yolanda, hijas de Roa Rico, que han estado acompañadas por la rectora de la ULE, Nuria González; el decano de la Facultad de Filosofía y Letras, Javier Rodríguez; la directora de la Biblioteca Universitaria, Marta Matías y el periodista Eduardo Aguirre, que ha sido el encargado de representar a la familia.

"Hoy la Universidad recibe la memoria, el cuidado y la pasión por la cultura de un hombre que dedicó su vida a la promoción de León y de su patrimonio", ha destacado la rectora, que ha añadido que Roa Rico legó "una mirada profunda" de las humanidades, configurando un fondo bibliográfico extenso, coherente y "lleno de valor intelectual", según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

La colección, con más de 4.000 ejemplares, incluye algunos títulos que datan del siglo XVII y otros más actuales que abarcan desde filología y literatura hasta historia, filosofía, viajes y biografías. Estas obras completar y enriquecen "de manera extraordinaria" el patrimonio bibliográfico de la ULE y ofrecen a estudiantes, investigadores y público general un recurso de "incalculable valor".

FORMAR, INSPIRAR Y ACERCAR CONOCIMIENTO.

Nuria González ha agradecido la "generosidad y confianza" de las herederas de Roa Rico, a las que ha trasladado el "firme" compromiso de la ULE de que los libros de su familia sigan cumpliendo las funciones con las que fueron concebidos: formar, inspirar y acercar el conocimiento a nuevas generaciones.

El periodista Eduardo Aguirre ha recordado que se trata de una biblioteca "única", fruto de la pasión de un "hombre profundamente inteligente" desde el punto de vista del Humanismo, que recoge obras de Quevedo o Azorín, títulos de poesía, novela o teatro de una amplia variedad de temáticas. "La única biblioteca que me hubiera gustado tener", ha reconocido.

Para la directora de la Biblioteca Universitaria es un "regalo inmenso" que permite conservar "viva" la memoria de un lector apasionado; un "tesoro privado" que desde hoy pasa a ser un bien común. "Lo cuidaremos y pondremos a disposición de las nuevas generaciones", ha asegurado y ha agregado que entiende esta incorporación bibliográfica como "un auténtico lujo".

Durante el acto, Yolanda, una de las hijas de Roa Rico, ha tenido palabras de agradecimiento para la ULE por el cariño con el que ha recibido el legado de su padre, que durante años ha cuidado y que confía en que ahora permita que las nuevas generaciones puedan cultivarse y ampliar conocimientos sobre León.

"RICA Y COHERENTE" BIBLIOTECA.

La biblioteca de Roa Rico recoge libros del que fuera alcalde de León entre los años 1925 y 1929, así como de su suegro, Demetrio Monteserín, conocido pintor y dibujante. Su cuidado criterio de selección configuró una "rica y coherente" biblioteca de Humanidades.

El fondo antiguo hasta ahora inventariado lo constituyen los dos ejemplares del siglo XVII 'Constituciones Synodales del Obispado de León', de 1651 y 'Padre Tiene' de Christoval Alvarez, de 1678; cerca de 50 ejemplares del siglo XVIII de Feijó, Quevedo o Fray Luis de Granada y otros 80 del siglo XIX.

El fondo moderno reúne una amplia temática que abarca filología, literatura, historia, geografía y filosofía, así como viajes, biografías, Guerra Civil o León. Los autores representados van desde los clásicos universales y nombres de primera línea hasta otros menos publicados.

Hasta el momento la Biblioteca Universitaria ha procesado más de 2.000 ejemplares, integrándolos en sus colecciones y reuniéndolos de forma virtual en el catálogo bajo el nombre de 'Biblioteca Francisco Roa Rico'. Se trata de una "valiosa" colección que completa y enriquece el patrimonio bibliográfico de la Universidad de León.