La ULE prevé ampliar la oferta académica de microcredenciales hasta llegar a 25 en el presente curso

La rectora de la ULE, Nuria González (centro), en la presentación de las microcredenciales de la institución académica. - ULE

LEÓN 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) prevé ampliar la oferta académica de microcredenciales para pasar de las 12 que en la actualidad hasta llegar a 25 a lo largo del en el presente curso 2025-2026.

Actualmente hay 12 ofertas formativas en áreas que van desde la gestión empresarial, la escritura creativa en el entorno digital o la Inteligencia Artificial (IA) aplicada a la docencia hasta la innovación docente con visores geoespaciales o la corresponsabilidad en colaboración con el Centro Penitenciario de León.

Estas 12 propuestas suponen un importante incremento respeto a las cinco ofertadas el pasado curso académico, según ha destacado la rectora de la ULE, Nuria González, quien ha agregado que el objetivo para los próximos meses es alcanzar lo 25 títulos.

"Desde la Universidad de León creemos decididamente en una formación flexible, actualizada y orientada a la recualificación profesional, que responda de forma ágil a los cambios y demandas del mercado laboral, convencidos de que favorecerá la empleabilidad, el emprendimiento y el desarrollo de competencias altamente valoradas por empresas e instituciones", ha recalcado.

En este sentido, ha concretado que actualmente se trabaja en temáticas como facilitador procesal, comercio internacional, IA aplicada a la gestión administrativa y en propuestas formativas innovadoras relacionas con sectores como el agroalimentario y el sanitario, incluyendo especializaciones en fisioterapia y podología, que se impartirían en el Campus de Ponferrada, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

AVAL DEL SECTOR PRODUCTIVO.

Asimismo, ha recordado que gran parte de esta oferta se diseña en colaboración directa con el tejido empresarial, productivo y social, de forma que las competencias desarrolladas por los estudiantes respondan a las necesidades "reales" del mercado laboral. La apuesta por las microcredenciales reafirma la convicción de la ULE de que el conocimiento, la formación y la innovación "solo tienen sentido" si se conectan con las necesidades "reales" del territorio, las empresas y la sociedad.

El plan Microcreds Next Generation, financiado con Fondos Europeos a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, impulsa la creación de estas microcredenciales universitarias, facilitando que la población adulta pueda actualizar sus competencias, reorientar su trayectoria profesional o acceder en mejores condiciones al mercado laboral.

La vicerrectora de Emprendimiento, Empleabilidad y Formación Permanente, María José Vieira, ha señalado que las microcredenciales constituyen "una apuesta decidida" por la relación entre la Universidad y la sociedad.

Por otro lado, la directora de área de Enseñanzas Propias, Cristina Hidalgo, ha detallado que muchas microcredenciales no exigen una titulación previa", algo que considera de "gran valor". "Creo que la Universidad está cubriendo un terreno que no nos era propio, pero en el que realmente nos vamos a sentir muy cómodos y creo que va a ser una gran oportunidad", ha apostillado.