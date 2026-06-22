La ULE refuerza la formación del profesorado en Altas Capacidades para mejorar la atención educativa en el aula

Un momento de la firma del convenio. - ULE

LEÓN 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La "mejora" en la formación del profesorado para la adecuada identificación, comprensión y atención del alumnado con Altas Capacidades constituye "un ámbito estratégico de especial relevancia" para la Universidad de León (ULE) y la Asociación Leonesa de Altas Capacidades (ALAC).

Así lo han puesto de manifiesto este lunes con la firma de la renovación del convenio marco de colaboración que permite dar continuidad a una línea de trabajo compartida y desarrollar nuevas iniciativas conjuntas orientadas a favorecer una mayor comprensión y conocimiento de las necesidades educativas asociadas a las altas capacidades.

Y para ello es "clave", según ha destacado la rectora Nuria González, "avanzar en la preparación de los futuros docentes para dar respuesta a las distintas realidades presentes en las aulas". En este sentido, ha recordado que comprender las Altas Capacidades implica "no solo identificar el talento, sino también ser capaces de reconocer y atender las necesidades educativas, sociales y emocionales que pueden presentar estos estudiantes".

Además, ha destacado la responsabilidad de la Universidad no solo "en la generación de conocimiento, sino también en la formación de futuros profesionales capaces de responder a las distintas realidades educativas y de acompañar a los alumnos con altas capacidades".

"Queremos que los docentes dispongan de las herramientas que les permitan comprender mejor estas necesidades y ofrecer una respuesta ajustada a cada realidad", ha señalado González, quien ha puesto en valor el papel de la Asociación Leonesa de Altas Capacidades en el "acompañamiento, orientación y sensibilización de familias y sociedad, contribuyendo a visibilizar una realidad que requiere atención, conocimiento y compromiso", tal y como recoge la institución académica en un comunicado.

Por su parte, el presidente de la Asociación Leonesa de Altas Capacidades, Pedro Barrio, ha agradecido la continuidad de una colaboración que, a su juicio, "refuerza el compromiso con la educación de los estudiantes con altas capacidades y con el apoyo al talento en León". En este sentido, ha destacado la importancia de acompañar a estos alumnos desde las primeras etapas educativas y generar oportunidades que favorezcan su desarrollo personal y académico.

En los últimos años, esta colaboración ha permitido incorporar acciones formativas sobre altas capacidades dirigidas tanto al alumnado de los grados de Educación y del Máster de Formación del Profesorado como al propio profesorado universitario. La renovación del convenio permitirá consolidar estas iniciativas y ampliar la colaboración mediante el impulso de tesis doctorales, trabajos de fin de grado, trabajos de fin de máster, proyectos de investigación conjuntos y actividades de divulgación y sensibilización.

El convenio, con una duración de cuatro años, contempla además la organización de jornadas, encuentros, seminarios y otras actividades científicas, el uso compartido de instalaciones y medios técnicos para el desarrollo de actuaciones de interés común, así como la incorporación de estudiantes en prácticas y personas voluntarias a los proyectos desarrollados por la asociación.

El acuerdo servirá además como marco general para el desarrollo de futuros convenios específicos entre la asociación y distintos departamentos, centros, institutos y personal docente e investigador de la Universidad de León, en función de las actividades y proyectos que ambas entidades desarrollen conjuntamente, concluye el comunicado.