La ULE refuerza su posicionamiento en investigación aplicada sobre ciberseguridad en el 5G Forum

La ULE ha estado presente en el 5G Forum celebrado en Sevilla, uno de los encuentros de referencia en conectividad avanzada y telecomunicaciones. - ULE

LEÓN 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) refuerza su posicionamiento en investigación aplicada sobre ciberseguridad y redes 5G con la participación uno de los encuentros de referencia en conectividad avanzada y telecomunicaciones, en el 5G Forum celebrado en Sevilla, donde ha presentado algunos de los trabajos que impulsa en colaboración con empresas e instituciones especializadas.

Una representación encabezada por el profesor e investigador Isaías García Rodríguez, miembro del Instituto de Ciencias Aplicadas a la Ciberseguridad (Riasc) y miembro del grupo de investigación Secomuci, ha participado junto a Fernando de la Cruz, director de Soluciones Inalámbricas de Huawei España, en una intervención centrada en los retos actuales de la ciberseguridad en redes privadas 5G.

Durante la ponencia se ha abordado la necesidad de incorporar la seguridad desde el propio diseño de las redes, especialmente en sectores estratégicos donde la conectividad, la disponibilidad y la protección de datos resultan críticas. Asimismo, se han expuesto algunos de los resultados obtenidos a través de la colaboración entre la Universidad de León y Huawei España, una alianza que ha permitido la puesta en marcha del León Cyber Security Experience Center en la Escuela de Ingenierías de la ULE.

Uno de los aspectos que ha despertado mayor interés durante el encuentro fue la 'Guía de Buenas Prácticas de Ciberseguridad para Redes Privadas 5G', desarrollada García Rodríguez junto a sus compañeros Carmen Benavides Cuellar y Martín Bayón Gutiérrez, en colaboración con Álvaro Castellanos Andrés, responsable del laboratorio de seguridad en redes 5G del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe).

El documento aborda recomendaciones y medidas de protección orientadas al despliegue seguro de redes privadas 5G, una tecnología cada vez más presente en ámbitos industriales, empresariales y de infraestructuras críticas, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

La guía forma parte de los resultados del proyecto de investigación 'Seguridad de Internet de las Cosas en Entornos Domésticos y Empresariales en el Contexto de la Implantación de las Tecnologías 5G-IOT', financiado con fondos europeos Next Generation a través de INCIBE.

EL ENCUENTRO

El foro ha reunido en su novena edición a más de 80 empresas, universidades y centros de investigación vinculados al desarrollo de redes avanzadas y comunicaciones seguras y se consolida como uno de los principales espacios de análisis sobre el presente y el futuro de la tecnología 5G, la conectividad de alta capacidad y la resiliencia de las infraestructuras digitales.

La participación de la Universidad de León en este tipo de encuentros refuerza su posicionamiento en investigación aplicada sobre comunicaciones avanzadas, redes privadas 5G y ciberseguridad, un ámbito "estratégico" en plena transformación tecnológica y con una creciente demanda de soluciones seguras para entornos conectados.