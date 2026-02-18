La ULE reúne en León al talento femenino que representará a España en la élite matemática de Europa

Equipo que representará a España en la final europea que se celebrará en Burdeos (Francia). - ULE

LEÓN 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) ha acogido recientemente la Olimpiada Femenina Española de Matemáticas (OFEM) para decidir quiénes representarán a España en la final europea en Burdeos (Francia) que reunirá a delegaciones de más de 60 países.

La OFEM, que en su tercera edición ha coorganizado el departamento de Matemáticas de la ULE con la Real Sociedad Matemática Española, reunió a 25 jóvenes para medir ingenio, creatividad y pensamiento crítico.

La competición se desarrolló en la Fundación Sierra Pambley y la jornada contó con la colaboración del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) y del Instituto de Ciencias Aplicadas a la Ciberseguridad de la ULE (Riasc), principales patrocinadores del evento, así como con la empresa Xeridia, encargada de entregar el primer premio, y del grupo de investigación TAFI (Tecnologías Avanzadas de Fabricación e Inspección) de la ULE, responsable de elaborar las medallas mediante impresión 3D.

El equipo de correctores estuvo formado por cuatro mujeres y cuatro hombres, todos exolímpicos, que evaluaron con rigor cada ejercicio, garantizando una valoración "justa y motivadora". La jornada se cerró con la ponencia de la divulgadora y profesora Anabel Forte, que compartió su experiencia y animó a las jóvenes a seguir explorando el mundo de las matemáticas y la creatividad científica, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

El equipo que representará a España en la final europea está conformado por las estudiantes Vera Morancho Bargas (Barcelona), Violeta Jaikin Zlobina (Madrid), Claudia García Navarro (Madrid) y Liss Marian Estévez Suárez (A Coruña).