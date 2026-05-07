La ULE reúne mañana a referentes internacionales para abordar las tecnologías disruptivas y su impacto en Europa

Cartel de la Jornada Nacional Académica 'La respuesta europea ante la emergencia de las tecnologías disruptivas: avances y desafíos' que acogerá mañana la ULE. - ULE

LEÓN, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) acogerá mañana la Jornada Nacional Académica 'La respuesta europea ante la emergencia de las tecnologías disruptivas: avances y desafíos', en la que figuras de referencia en los ámbitos nacional e internacional reflexionarán sobre el impacto de Inteligencia Artificial (IA), la ciberseguridad, el blockchain o la computación cuántica en las sociedades europeas y en la protección de los derechos fundamentales.

La cita contará con la presencia de la expresidenta del Tribunal Constitucional María Emilia Casas Baamonde; el director de computación cuántica de Google, Sergio Boixo Castrillo; el catedrático Jesús Mercader Uguina y el experto en ciberseguridad Francisco Pérez Bes.

La jornada, organizada por la Facultad de Derecho en colaboración con el Vicerrectorado de Internacionalización y Compromiso Global, se celebrará en el Salón de Grados de 16.00 a 20.30 horas y propone un análisis interdisciplinar de los principales retos jurídicos, tecnológicos y éticos derivados del desarrollo de estas tecnologías emergentes en el contexto europeo.

El programa se estructura en dos mesas redondas en las que se abordarán cuestiones "clave" como el impacto de la IA en las relaciones laborales, la responsabilidad en ciberseguridad, la regulación europea de las tecnologías disruptivas y los desafíos que plantea la computación cuántica para la protección de los sistemas criptográficos, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

La jornada concluirá con la entrega de diplomas del Máster en Derecho de la Ciberseguridad y Entorno Digital, en un acto que refuerza la conexión entre formación académica, investigación y los grandes retos del entorno digital europeo.

PONENTES

María Emilia Casas Baamonde es una de las grandes referencias del Derecho del Trabajo y la justicia constitucional en España. Fue la primera mujer en presidir el Tribunal Constitucional, institución que lideró entre 2004 y 2010, tras una trayectoria académica consolidada como catedrática en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y una intensa labor institucional vinculada a la defensa de los derechos fundamentales.

El leonés Sergio Boixo Castrillo es un investigador de referencia internacional en computación cuántica, recientemente nombrado Honoris Causa por la ULE. Actualmente lidera el área de teoría de computación cuántica en Google Quantum AI, donde ha participado en avances del sector como la demostración de la denominada 'ventaja cuántica'.

Jesús Mercader Uguina es catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Carlos III de Madrid y uno de los autores más influyentes en su ámbito en España. Especialista en digitalización del trabajo, IA y relaciones laborales, combina la actividad académica con la investigación jurídica aplicada a los nuevos entornos tecnológicos.

Por su parte, Francisco Pérez Bes es experto en ciberseguridad y protección de datos, con una amplia trayectoria en el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) y en el ámbito del derecho digital. Su experiencia combina la gestión institucional, la docencia y la asesoría especializada en riesgos tecnológicos y cumplimiento normativo en entornos digitales.