ULE reúne en Ponferrada a referentes del sector forestal para mostrar cómo la digitalización transforma el territorio

Archivo - Campus de Ponferrada (León) de la ULE. - ULE - Archivo

PONFERRADA (LEÓN), 19 (EUROPA PRESS)

El Campus de Ponferrada de la Universidad de León (ULE) se convertirá el próximo miércoles día 27 en punto de encuentro para algunos de los principales actores del sector forestal y medioambiental en una jornada que pondrá sobre la mesa cómo la evolución de la digitalización hace cambiar la forma de gestionar los recursos naturales, combatir incendios o monitorizar la biodiversidad.

La jornada 'Experiencias e impacto de la digitalización y la transferencia al sector forestal y medioambiental', impulsada en el marco del proyecto Digis3, reunirá en el Edificio de Servicios del Campus a empresas líderes, administraciones públicas y especialistas para analizar casos reales de innovación tecnológica aplicada al territorio.

Lejos de los discursos teóricos, el encuentro quiere mostrar resultados tangibles: herramientas basadas en Inteligencia Artificial (IA), escáneres láser o gemelos digitales que ya ayudan a optimizar inventarios forestales, mejorar la toma de decisiones y responder a desafíos cada vez más complejos en un contexto marcado por el cambio climático.

Uno de los grandes atractivos de la jornada será, precisamente, la calidad y diversidad de sus participantes. En la mesa redonda central intervendrán representantes de compañías y entidades de referencia como ENCE, Garnica, Fustek, Somacyl, Maderas Castañeiras o la Guardia Civil a través de Seprona, que compartirán en primera persona cómo la colaboración tecnológica ha transformado sus procesos de trabajo y abierto nuevas oportunidades para el sector, según ha informado la ULE a Europa Press en un comunicado.

La investigadora Flor Álvarez Taboada, coinvestigadora principal de Digis3 en la Universidad de León, abrirá el debate con una ponencia sobre el "impacto en cascada" de la digitalización 'ad hoc': soluciones diseñadas para resolver necesidades concretas que terminan generando cambios estructurales en toda la cadena forestal y medioambiental.

La jornada pretende servir como escaparate de experiencias de éxito, pero también como espacio de diálogo sobre dificultades, retos y oportunidades de futuro. La asistencia es gratuita y abierta al público previa inscripción, hasta completar aforo.