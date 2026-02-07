La ULE se suma al Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia con un amplio programa de talleres y charlas - ULE

LEÓN, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) ha organizado un completo programa de talleres, charlas y actividades divulgativas dirigidas a estudiantes de todas las etapas educativas y al público general, que se desarrollarán hasta el 13 de febrero en distintos campus, centros educativos y localidades, con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra el próximo martes.

El objetivo es hacer visible el papel de las mujeres en la ciencia, la ingeniería y la investigación, y por ello las actividades abordarán ámbitos tan diversos como la salud pública, la microbiología, la ingeniería, la inteligencia artificial, los incendios forestales, la historia de la ciencia, la robótica, la biomedicina o la igualdad y diversidad en las aulas, han detallado fuentes de la institución universitaria a través de un comunicado recogido por Europa Press.

La programación incluye propuestas prácticas como 'Científico por un día', 'De píxel a píxel con inteligencia artificial', 'Las despensas de nuestros antepasados: un recorrido por la Historia de la alimentación contado por mujeres', 'Cuando tu acento vale más que mil palabras: prejuicios y discriminación lingüística' o 'Ingeniería: imaginar, crear y cambiar el mundo', entre muchas otras.

La Unidad de Cultura Científica de la ULE ha explicado que estas iniciativas buscan fomentar vocaciones científicas, especialmente entre niñas y jóvenes, y promover referentes femeninos que han transformado y continúan transformando el mundo desde la ciencia y la tecnología.

Algunas actividades requieren reserva previa y aquellos interesados pueden encontrar toda la información en el enlace www.11defebrero.org.