Cartel de la gira Lapsus Tour de Ultraligera en 2027. - ULTRALIGERA

VALLADOLID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La banda española Ultraligera actuará en 2027, dentro de la gira Lapsus Tour, en Salamanca (28 de mayo) y Valladolid (27 de septiembre), con entradas a la venta a partir del martes 1 de diciembre.

El grupo madrileño de rock alternativo ha anunciado este miércoles el resto de fechas de su gira de 2027, Lapsus Tour, que incluye paradas en Salamanca y Valladolid.

En la capital salmantina actuarán en el tercer concierto del tour, el próximo 28 de mayo de 2027, en el pabellón Enjoy Multiusos; mientras que el 25 de septiembre pasarán por el pabellón Polideprotivo Pisuerga de Valladolid.

Las entradas para ambos conciertos saldrán a la venta este martes, 1 de diciembre, a las 12.00 horas, en las webs Feverup.com y Ultraligera.com.