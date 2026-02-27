Unanimidad en León al pedir al gobierno una reunión de seguimiento del convenio de integración de FEVE y su cumplimiento

Imagen del pleno del Ayuntamiento de León celebrado este viernes. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de León celebrado este viernes ha aprobado por unanimidad una moción conjunta de la corporación en la que insta al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a cumplir los acuerdos y convenios establecidos para la integración ferroviaria en la ciudad y solicita a la Secretaria de Estado que convoque una reunión de la comisión de seguimiento del convenio marco suscrito en 2010, así como de su desarrollo.

Con la aprobación de esta moción el Ayuntamiento también comunica al Ejecutivo central que no llevará a cabo ninguna medida que impida o ralentice el cumplimiento de los acuerdos en torno a la integración ferroviaria.

En cuanto a la reunión solicitada, tiene el objetivo de estudiar los pasos a seguir para la consecución de integración plena de la línea de FEVE hasta el final de esta, en la estación de Matallana en la avenida de Padre Isla de León capital.

El texto de la moción recuerda que el Ayuntamiento de León suscribió en el mes de febrero de 2010 un convenio marco para la integración de la línea de FEVE en la ciudad de León mediante el que se establecía un marco general de colaboración entre las partes firmantes, con el fin de definir las condiciones necesarias para conseguir la integración de las infraestructuras ferroviarias de la extinta FEVE en la trama urbana de la ciudad de León.

Entre sus objetivos se encontraba la pretensión de hacer posible la compatibilidad de la explotación de esta infraestructura con la mayor interoperabilidad de los modos de transporte para facilitar de esta forma la cohesión social y la movilidad en la zona de influencia de la actuación. Este convenio marco ha sido desarrollado hasta la fecha mediante adendas de fechas 20 de mayo de 2010, 4 de agosto de 2010 y 28 de marzo de 2012.

ACTUACIONES PROGRAMADAS

Entre las actuaciones programadas se establecía la tramitación y aprobación de la necesaria modificación del planeamiento general y, en su caso, del planeamiento de desarrollo, así como de los proyectos de obras y de urbanización para el ámbito de la actuación previsto. Así, dentro de dichas infraestructuras se encuentra el recinto ferroviario de la Estación de Matallana, que está incluido en un ámbito urbanístico de suelo urbano no consolidado denominado NC 06-03.

Entre las determinaciones contenidas en este convenio marco se establecía que el recinto de la Estación de Matallana, junto con todos los elementos patrimoniales que lo integran o que se deriven de la futura ordenación del Sector NC 06-03 del PGOU de León, continuarían con la titularidad y gestión por parte el ADIF.

Asimismo, ADIF se comprometía a asumir el coste de la ejecución de las actuaciones urbanísticas y ferroviarias requeridas y a cuya financiación el Ayuntamiento de León comprometió la aportación de los aprovechamientos urbanísticos que legalmente le pudieran corresponder.

Posteriormente, el Consistorio de León y Adif suscribieron con fecha 21 de diciembre de 2018 un nuevo convenio para el desarrollo del Sector NC 06-03 del PGOU y la incorporación de espacios resultantes de la integración de la línea de ancho métrico en la trama urbana de la ciudad de León.

MODIFICACIONES DEL PGOU

Con fecha 19 de junio de 2019 se produjo la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de dicho convenio y, para habilitar un soporte urbanístico que permitiera la transformación inicialmente prevista del tramo ferroviario de vía estrecha que transcurre por el término municipal en una red tranviaria integrada en el entramado urbanístico existente, se tramitaron y aprobaron dos modificaciones del PGOU de León a lo largo de los años 2011 y 2012.

Mediante contrato de asistencia técnica suscrito con fecha 20 de diciembre de 2012 entre ADIF y el Ayuntamiento de León a través del Instituto Leonés de Renovación Urbana y Vivienda, S.A. (Ilruv) se encomendó a este último la redacción del Estudio de Detalle del Sector NC 06-03, documento aprobado definitivamente el 30 de julio de 2020 y publicado en el BOCyL el 2 de octubre de 2020, así como la redacción del Proyecto de Actuación del Sector NC 06- 03 correspondiente, aprobado el 29 de diciembre de 2025 y publicado en el BOCyL el 26 de enero de 2026.

Adicionalmente, en diciembre de 2019 la empresa de Ingeniería IPD Ingeniería Planificación y Desarrollo redactó el 'Proyecto de Urbanización del Sector NC 06-03, León', cuyo promotor es ADIF, que contiene las determinaciones completas sobre urbanización del sector.

OBRAS DE URBANIZACIÓN

Posteriormente, en diciembre de 2020 ADIF encargó a Ineco la redacción del documento denominado 'Proyecto de Urbanización del Sector NC 06- 03, León', proyecto que ha servido de base para las obras de urbanización de dicho sector, actualmente en fase muy avanzada de ejecución (prácticamente terminadas salvo la instalación de los sistemas eléctricos de transformación y alguna otra cuestión menor).

En todo el complejo proceso jurídico-urbanístico de planificación de la integración del ferrocarril en la línea RAM León (Estación de Matallana) - Asunción resultan establecidos los compromisos de cada una de las partes en relación a la integración del ferrocarril en la ciudad de León y en ningún caso se planteó otra solución que no fuera la de resolver la infraestructura ferroviaria hasta la estación central, la de Matallana (final de línea).

Según explica el texto de la moción, la continuidad de la línea de FEVE hasta la estación de la calle Padre Isla es una reivindicación continuada tanto del pleno municipal como de la sociedad leonesa que entiende la continuidad de la línea desde el apeadero de la Asunción "esencial", tanto para la movilidad en la ciudad como para el desarrollo de las comarcas por las que discurre la actual línea León-Bilbao.

La pasada semana el Ministerio comunicó al Ayuntamiento la elaboración por parte de la ingeniería Ineco del proyecto de construcción, promovido por ADIF, denominado 'Adaptación de la traza tranviaria de León para la circulación de autobuses eléctricos. Tramo: estación de Asunción / Universidad - estación de Matallana'.

INCOMPATIBILIDAD CON LO ACORDADO

Los técnicos municipales no consideran esta actuación compatible con los acuerdos y convenios suscritos previamente para la integración del ferrocarril en la ciudad de León ni con la planificación urbanística, que se vería "sensiblemente afectada" con la propuesta de reconversión del trazado ferroviario en una vía para un autobús eléctrico, adoptada "unilateralmente" por el Ministerio y anunciada públicamente a través de la Secretaría de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible.

En este sentido, cabe señalar que todas las obras y actuaciones realizadas en el ámbito, tanto en lo relativo a infraestructura ferroviaria, como en lo relativo a obras de urbanización, han estado condicionadas, como no puede ser de otra manera, por la solución ferroviaria de integración convenida.