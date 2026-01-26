Unanimidad en Valladolid para reclamar a la Junta el desdoblamiento de las carreteras a Renedo y Santovenia

Pleno del Ayuntamiento de Valladolid. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha acordado por unanimidad de todos los grupos políticos reclamar a la Junta de Castilla y León el desdoblamiento de las carreteras VA-113 y VA-140, que unen la capital, respectivamente, con los municipios de Santovenia de Pisuerga y Renedo de Esgueva.

Este ha sido uno de los acuerdos aprobados en el primer Pleno municipal del año 2026, correspondiente al mes de enero, y en el que también se ha aprobado de manera definitiva y como despacho extraordinario por vía de urgencia, el Plan Municipal de Vivienda y el Presupuesto del Ayuntamiento para 2026.

De las cinco mociones debatidas, tres han estado orientadas a asuntos de transportes y movilidad y otras dos a al ámbito de la cultura. En el primero de los aspectos, se ha incluido la propuesta para desdoblar las carreteras a Santovenia y Renedo.

El acuerdo ha sido unánime, si bien en el debate ha habido alguna diferencia sobre todo entre PP y PSOE debido a que la reclamación se dirige a la Junta de Castilla y León y a que los socialistas aluden a una falta de beligerancia del alcalde Jesús Julio Carnero, del Partido Popular, con su compañero de formación y presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco.

El portavoz socialista, Pedro Herrero, ha pronosticado que la reclamación va a quedar "guardad en un cajón" por parte de Carnero tras el Pleno, ya que sabe que la Junta "no tiene intención de desdoblar" esas carreteras y lo que hará, aventura, será cederlas a los ayuntamientos para que sean ellos quienes actúen.

El concejal de Tráfico, Alberto Gutiérrez, ha llamado la atención sobre la coincidencia de esta moción con la reciente convocatoria de elecciones autonómicas en Castilla y León.

La otra infraestructura a debate ha sido el viaducto del Arco de Ladrillo, sobre la cual el Grupo Socialista ha reclamado, sin éxito, que el Ayuntamiento elabore un informe que garantice la seguridad actual del viaducto tras las grietas que han aparecido en las últimas semanas.

Pedro Herrero ha criticado que el gobierno de Jesús Julio Carnero "prefiere evitar informes técnicos" en el Ayuntamiento y reprocha que "prefiere los privados, los de empresas próximas al PP", pero subraya que en este caso no existen "ni los unos ni los otros". De hecho ha aseverado que no solicitar ese informe "no beneficia a nadie".

Durante el debate, el concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez, ha reprochado en varias ocasiones a los grupos de la oposición --PSOE y VTLP-- que traten de "azuzar el miedo" de los ciudadanos al difundir informaciones sobre las gritas "en base a tuits".

Gutiérrez ha justificado que la situación del viaducto es segura y lo se ha apoyado en la manera en que se actuó en mayo de 2024, pues asevera que si hubiera un técnico que considerase que la infraestructura no es segura, se habría actuado de urgencia. Ha añadido que el viaducto está en buenas condiciones, con la salvedad que ha dado por conocida de que no pueden transitar por él los vehículos "muy pesados", que en cualquier caso tienen prohibido el acceso al núcleo urbano.

El portavoz socialista ha entendido como novedad esa información y ha aludido a unas declaraciones de Gutiérrez el día en que se reabría el tráfico en el viaducto y, según precisaba, lo hacía "sin restricciones".

En materia de transportes también se ha aprobado, a propuesta del Grupo Municipal Popular, una moción relativa a las bonificaciones del Gobierno de España al transporte urbano. En primer lugar para reclamar al Ejecutivo central que compense el sobrecoste que el gobierno municipal asegura que ha tenido que afrontar en el año 2024 y el primer semestre de 2025 en la aportación a Auvasa para las bonificaciones, entonces del 30 por ciento, en el precio del billete.

El concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez, ha asegurado que en ese año y medio la aportación del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible sólo ha llegado a financiar en torno a un 26% del precio del billete (5,5 millones de euros frente a los 6,3 millones en los que cifran la aportación que supondría el 30%). Por ello, se le ha reclamado al Gobierno, con el apoyo de PP y Vox y los únicos once votos en contra del PSOE (VTLP se ha abstenido), la compensación de 809.000 euros.

El debate en este punto se ha centrado más que en esa reclamación en el sistema de bonificaciones al transporte urbano, que si bien el concejal del PP ha reconocido su incidencia positiva en los buenos datos de viajeros de Auvasa en 2025, los grupos de la oposición han considerado que el equipo de Gobierno, tras "presumir" de esos buenos datos se dedica a "llorar" porque supone un sobrecoste, tal y como ha afeado el socialista Luis Vélez.

Tanto la portavoz de VTLP, Rocío Anguita, como el propio Vélez han considerado que el objetivo de la moción era la "confrontación" con el Gobierno de España y no la mejora del servicio de Auvasa o la búsqueda de financiación para renovar la flota o ampliar la plantilla.

VTLP, EN SINTONÍA CON EL PP

Se han aprobado otros tres puntos de la moción para, respectivamente, proponer al Gobierno que compense también por que no aporta fondos a Auvasa para la gratuidad de billetes a los menores de 14 años ya que aquí ya es gratis desde que lo aprobó el anterior equipo de Gobierno; que el Estado vuelva a incrementar su bonificación al 30%, ya que se redujo al 20% el pasado mes de julio y que el Ministerio de Transportes aplique las bonificaciones anunciadas para los servicios de alquiler público de bicicletas.

En este último punto la votación ha dejado un resultado inusual, ya que se ha aprobado con 14 votos favorables por parte de PP y VTLP, mientras que los socios de Vox se han abstenido. PP y la formación de derechas sí que estuvieron de acuerdo en rechazar la enmienda de la plataforma de izquierdas para reclamar a la Junta que aporte el 10% restante para que el billete se rebaje de nuevo a la mitad.

El pleno había comenzado con una moción de VTLP a favor de que la gestión de la tercera nave del LAVA y del teatro Lope de Vega, tras su rehabilitación, sea enteramente pública. La propuesta ha sido rechazada por PP y Vox, que no obstante han apuntado que el nuevo espacio del LAVA será gestionado por la Fundación Municipal de Cultura.

No han sido tan precisas ni la concejal de Cultura, Irene Carvajal, ni la portavoz del PP, Blanca Jiménez, con la gestión del Lope de Vega, sobre la cual han apuntado que se determinará cuando concluya la obra y que será "balanceada" para poder darle "el mejor contenido" cultural posible y su sostenibilidad financiera, pues Jiménez ha recalcado que su actividad tendrá que ser lucrativa.

Por otro lado, se ha aprobado la moción de Vox para instar al Ministerio de Cultura a la creación de un centro estatal de estudio y difusión de la gramaturgia, con el apoyo de sus socios del PP y votos en contra de PSOE y VTLP.

Sin embargo, las portavoces de las formaciones del equipo de Gobierno, respectivamente Irene Carvajal y Blanca Jiménez, han aventurado que el Gobierno de España no va a atender la petición por ser, como ha apuntado la primera "un gobierno municipal de derechas" y, la segunda, porque "no creen en Valladolid" mientras los partidos de la oposición municipal están callados porque "por poco tiempo, en España gobiernan sus amiguitos".

PRESUPUESTO DE 2026

En el apartado de Despacho Extraordinario, se han incluido, aunque con discrepancias con los grupos de la oposición, las aprobaciones definitivas del Plan Municipal de Vivienda y los dictámenes sobre las alegaciones presentadas al Presupuesto municipal así como la aprobación definitiva de éste.

La portavoz de VTLP ha llamado la atención sobre el hecho de que en 2025 el trámite definitivo del presupuesto se llevó a cabo en un Pleno extraordinario.