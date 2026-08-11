Unicaja activa una línea de financiación al 0% para clientes afectados por el incendio de Navas de San Antonio (Segovia)

Archivo - Cartel de una oficina de Unicaja. - UNICAJA - Archivo

SEGOVIA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Unicaja ha puesto en marcha una línea extraordinaria de financiación al 0 por ciento para los clientes afectados por el incendio declarado durante el fin de semana en Navas de San Antonio, en la provincia de Segovia.

Esta iniciativa persigue ayudarles a afrontar, a través de liquidez inmediata, la reparación y reposición de viviendas, explotaciones y negocios, y facilitar la recuperación de la actividad económica local.

La medida se dirige a familias, autónomos, pymes, agricultores y ganaderos de las zonas afectadas y se estructura en dos productos complementarios como es un préstamos para rehabilitación y reposición de activos, y por otro lado un préstamo de anticipo de indemnización, que permite adelantar compensaciones del Consorcio de Compensación de Seguros o de las aseguradoras.

Ambas líneas se ofrecen sin intereses ni comisiones (estudio, apertura, cancelación y entrega a cuenta) y con flexibilidad en plazos y amortización y los clientes de las zonas afectadas pueden tramitar su solicitud en cualquier oficina de Unicaja, donde un gestor especializado evaluará cada caso de forma individual.

Además, la entidad financiera ha reforzado la coordinación de sus equipos para atender a los clientes afectados, tanto desde la red de oficinas como a través de los especialistas de seguros de Unicaja Mediación.

En colaboración con Caser, los clientes asegurados que estén afectados por este incendio forestal disponen, además, de un teléfono exclusivo para la gestión de siniestros (91 354 30 30).