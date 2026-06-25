Unicaja estima que la economía de CyL puede crecer un 2,1% en 2026 y un 1,7% en 2027

Archivo - Entrada de una sucursal de Unicaja Banco. - UNICAJA - Archivo

VALLADOLID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La economía de Castilla y León podría crecer un 2,1 por ciento en el conjunto de 2026, una décima menos que en España (2,2) y 1,2 puntos por debajo del crecimiento experimentado en 2025, cuando el PIB autonómico subió un 3,3 por ciento, según las previsiones realizadas por la sociedad de estudios del Grupos Unicaja, que también estima un crecimiento del 1,7 por ciento para 2027.

La entidad ha publicado el número 37 de su informe 'Previsiones Económicas de Castilla y León', un informe que analiza la situación en cuatro apartados y en el que se advierte que el conflicto en Oriente Próximo "lastrará el crecimiento" e "intensificará las presiones inflacionistas".

Las previsiones para los próximos meses se realizan tras un 2025 en el que la economía registró un crecimiento del 3,3 por ciento interanual, 0,5 puntos por encima de la media en España y 0,1 puntos menos que lo logrado en 2024.

En relación con el conjunto de 2026, las previsiones realizadas por la sociedad de estudios del Grupo Unicaja apuntan a que el PIB autonómico podría crecer un 2,1 por ciento, una décima más de lo previsto para la economía española.

Este crecimiento se apoyaría en la demanda interna, especialmente en el consumo privado, mientras que la demanda exterior seguiría mostrando una mayor debilidad, lastrada por el contexto internacional, según indica el informe.

En cuanto a 2027, las primeras estimaciones sitúan la tasa de crecimiento del PIB en el 1,7 por ciento, una décima menos que la prevista para España, que es del 1,8 por ciento. En este contexto, se advierte de los riesgos para estas perspectivas se inclinan a la baja, con tasas que podrían ser inferiores en un escenario marcado por un conflicto en Oriente Medio más intenso y duradero.

Respecto al número de ocupados, las estimaciones del estudio apuntan a un crecimiento del 1,5 por ciento en el promedio de 2026, con un aumento generalizado por sectores, que sería más destacado en los servicios.

Por su parte, el número de parados mantendría su perfil descendente y el crecimiento de la población activa sería algo más moderado, mientras la tasa de paro se reduciría hasta el 8,2 por ciento. Esta tasa disminuiría de nuevo en 2027, hasta el 7,9 por ciento en media anual (9,5 por ciento en España), en tanto que el empleo crecería un 1,4 por ciento.

Por provincias, el informe constata que el crecimiento de la producción se habría ralentizado en el cuarto trimestre de 2025, con Segovia con la tasa más elevada de crecimiento (4,3 por ciento en términos interanuales). También crecen por encima de la media autonómica Salamanca (3,6 por ciento), Burgos (3,5 por ciento) y Valladolid (3,4 por ciento).

En el conjunto de 2025, Segovia (4 por ciento), Salamanca (3,6 por ciento), Valladolid (3,5 por ciento) y Burgos (3,5 por ciento) han superado la tasa de crecimiento autonómico (3,3 por ciento).

Para 2026, las previsiones de Analistas Económicos señalan a tasas de crecimiento que pueden oscilar entre el 1 por ciento de Soria y el 3,1 por ciento de Segovia. Igualmente, se estiman aumentos superiores al promedio regional (2,1 por ciento) en Burgos (2,4 por ciento), Valladolid (2,3 por ciento) y Ávila (2,2 por ciento).