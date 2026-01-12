'Uniendo Moda' incluye la presencia por primera vez en la Pasarela Larios

Leticia García y Santiago Aparicio en la presentación de la tercera edición de 'Uniendo Moda' - JCYL

ARROYO DE LA ENCOMIENDA (VALLADOLID), 12 (EUROPA PRESS)

La tercera edición del proyecto 'Uniendo Moda' que se llevará a cabo a lo largo del año 2026 incluye la presencia por primera vez en la Pasarela Larios (Málaga) con el objetivo de ampliar la proyección del sector de Castilla y León en nuevos mercados.

Además, para potenciar la comercialización directa y la expansión de marca el plan incluye la celebración de un Showroom exclusivo en Madrid dedicado de forma específica a la promoción, venta y visibilidad de la Moda Castilla y León.

Así lo han explicado este lunes la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, y el presidente de CEOE en Castilla y León, Santiago Aparicio, en el lanzamiento de la nueva edición del proyecto 'Uniendo Moda' con la jornada de trabajo 'Escuchando a la industria' que ha analizado el calendario de actuaciones de 2026 y ha recogido las sugerencias directas de los profesionales.

'Uniendo Moda 2026' mantiene la asistencia a las dos ediciones de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (MBFW) donde están previstos desfiles en la pasarela principal y la presencia de un stand institucional en el 'Cibelespacio' con el objetivo de reforzar la vertiente comercial para la venta del talento y la artesanía local.

También incluye la asistencia a la MOMAD (Madrid), "el mayor escaparate comercial de España para el sector textil, calzado y accesorios y siendo un espacio clave para la promoción, venta y visibilidad de las colecciones estivales".

Además, el sector contará con el respaldo del proyecto para asistir a la 'Atelier Couture', la plataforma especializada en atelieres de costura y moda de autor que se celebra en la Real Fábrica de Tapices. Finalmente, los Premios de la Academia de la Moda Española darán visibilidad y facilitará relaciones comerciales a los diseñadores de la Comunidad.

La última de las grandes citas promocionales serán la Pasarela de la Moda de Catilla y León y el Concurso de Jóvenes diseñadores, que se celebrarán en Burgos durante el mes de octubre para mostrar la creatividad y singularidad de las propuestas de diseñadores consagrados y emergentes.

De forma paralela, se potenciará la imagen del sector mediante la producción de vídeos promocionales destinados a redes sociales y canales digitales, "herramientas clave" para ampliar el alcance tanto de la marca Uniendo Moda como de las marcas propia de cada diseñador.

En el encuentro de este lunes han participado cerca de treinta empresas y diseñadores de la Comunidad en el objetivo de que el proyecto se construya de la mano del sector y garantizar que cada acción responde a la realidad y a los retos de las empresas y profesionales, a lo que añaden la necesidad de favorecer la colaboración y cohesión entre los distintos agentes de la cadena de valor del sector textil y de la moda.

El programa también incluye la celebración de jornadas de emprendimiento con encuentros específicos para ofrecer orientación técnica y apoyo en la consolidación de nuevos proyectos empresariales y un espacio destacado para el talento emergente en citas como la Mercedes-Benz Fashion Week.

Asimismo, se llevarán a cabo actuaciones de formación y mentoría para emprendedores, empresas y profesionales con la celebración de masterclass especializadas en áreas de vanguardia como la Inteligencia Artificial aplicada al diseño o la impresión 3D, acciones que serán impartidas por especialistas y por profesionales consolidados dentro del sector.

Por último, para facilitar la expansión comercial, la modernización y el desarrollo de las empresas, el proyecto incluye la creación de un Directorio Empresarial del Sector, una lista detallada en formato físico y digital que servirá como herramienta de promoción y contacto entre diseñadores, artesanos vinculados al sector, empresas y profesionales.

Asimismo, a través del proyecto, el sector contará con un canal que ofrece información detallada sobre subvenciones y financiación para facilitar la innovación y la internacionalización. Los promotores han explicado que este dosier actúa como puente hacia otras líneas de apoyo de la Junta, como las ayudas de la propia Consejería o del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, con subvenciones para la promoción exterior, la modernización o ayudas específicas para digitalización y sostenibilidad

El sector de la moda genera más de 2.200 empleos y cuenta con cerca de 500 empresas, lo que representa entorno al 5 por ciento del total de empresas industriales en Castilla y León. La Junta ha destacado por último que la ejecución del proyecto a través de CEOE Castilla y León facilita la "estrecha coordinación y colaboración" de la iniciativa con el tejido empresarial de la Comunidad "garantizando el máximo alcance y participación".