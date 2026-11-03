Unionistas de Salamanca muestra su dolor y el cariño con familiares y amigos de su exjugador Jesús de Miguel

Imagen publicada por Unionistas de Salamanca en recuerdo del fallecido Jesús de Miguel, exjugador del club. - UNIONISTAS DE SALAMANCA

SALAMANCA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El club de fútbol Unionistas de Salamanca, donde el jugador Jesús de Miguel, fallecido este martes tras entrar en parada cardiorrespiratoria por un fuerte golpe recibido en el encuentro entre el CD Tenerife y el Andorra, militó dos temporadas ha mostrado "todo el dolor" de su "corazón" y el "máximo ánimo y cariño para sus familiares y amigos".

Así lo ha señalado el club salmantino en las redes sociales este martes, minutos después de conocerse que el futbolista madrileño de 30 años, había fallecido en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria de la isla de Tenerife este martes unas horas después de entrar en parada cardiorrespiratoria, sufrida a causa de un golpe con el portero rival en el partido de LaLiga Hypermotion que enfrentaba a su equipo, el CD Tenerife, y el Andorra en el Heliodoro Rodríguez López de la capital tinerfeña.

"Con todo el dolor de nuestro corazón, tenemos que despedirnos de nuestro exjugador Jesús de Miguel. Siempre te tendremos presente, Jesús. Descansa en paz", ha señalado el Unionistas, que ha querido trasladar "el máximo ánimo y cariño para sus familiares y amigos".

Jesús de Miguel Alameda llegó al Unionistas de Salamanca en el verano de 2021, procedente del CDA Navalcarnero, y disputó una temporada y media en el club en Primera Federación en las que jugó 53 partidos y anotó 13 goles. En el mercado invernal de la campaña 2022/2023 salió traspasado al Castellón.

La entidad unionista ha señalado que este pésame será la única publicación que realice en sus redes sociales este martes.