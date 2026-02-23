La Universidad de León explora alianzas académicas en innovación, movilidad y deporte con India

Un momento de las jornadas. - ULE

LEÓN 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La cooperación universitaria entre España e India ha marcado una cumbre institucional "de alto nivel" que ha reunido en Nueva Delhi a delegaciones de 77 de las principales universidades indias y a representantes de 18 universidades españolas, entre ellas la Universidad de León (ULE), que ha explorado nuevas alianzas académicas en innovación, movilidad y deporte con instituciones del país asiático.

La institución estuvo representada por su vicerrector de Internacionalización y Compromiso Global, José Alberto Benítez Andrades, cuya participación ha permitido "consolidar" contactos institucionales y abrir nuevas oportunidades de colaboración con universidades indias.

Durante el encuentro, el representante de la ULE intervino en distintos paneles centrados en los ecosistemas de investigación, innovación y emprendimiento en la educación superior, así como en el fortalecimiento de la cooperación académica entre instituciones europeas e indias.

En el panel dedicado a investigación e innovación universitaria, Benítez Andrades destacó las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial como acelerador de la innovación y remarcó la relevancia de nuevos marcos de cooperación internacional, como la posibilidad de desarrollar proyectos conjuntos en el programa Horizon Europe, recoge la institución a través de un comunicado.

El evento coincidió además con el India AI Impact Summit 2026, lo que situó esta tecnología como uno de los ejes del diálogo académico, especialmente en relación con su integración ética en la docencia, la investigación y la innovación universitaria.

La movilidad internacional fue otro de los ámbitos abordados durante la cumbre. En este sentido, el vicerrector incidió en el interés de programas como Erasmus+ KA171 para reforzar los intercambios con países socios fuera de Europa, entre ellos India, así como en fórmulas estratégicas como las cotutelas internacionales de doctorado, que permiten avanzar hacia titulaciones compartidas y redes estables de investigación.

El deporte universitario constituyó también uno de los ejes del encuentro. Benítez Andrades presentó la experiencia de la ULE en la promoción del deporte como herramienta de integración internacional y desarrollo personal, destacando el papel de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, las oportunidades de prácticas en clubes profesionales y la presencia de egresados de la universidad en organizaciones deportivas internacionales.

La participación de la Universidad de León en esta cumbre abre nuevas vías de cooperación académica, científica y formativa con instituciones de educación superior de la India y se enmarca en su estrategia de internacionalización, basada en alianzas académicas, movilidad y desarrollo de proyectos conjuntos.

El encuentro se desarrolló en el marco del Año Dual España-India y contó con respaldo institucional de ambos gobiernos. Participaron la presidenta de CRUE, Eva Alcón, que señaló el encuentro como el inicio de una hoja de ruta estratégica de colaboración a largo plazo entre los sistemas universitarios de ambos países, y el ministro de Educación de la India, Dharmendra Pradhan, que destacó el papel de las instituciones de educación superior como pilares de estabilidad, pensamiento crítico y cooperación internacional en un contexto global de transformación.

Durante la cumbre se subrayó además el nuevo escenario de cooperación científica entre ambos países tras el anuncio de que las universidades indias podrán participar en los grandes programas de investigación de la Unión Europea, lo que abre nuevas oportunidades para crear consorcios internacionales competitivos y desarrollar proyectos conjuntos en ámbitos estratégicos como la inteligencia artificial y la innovación tecnológica.