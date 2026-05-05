La Universidad de León reúne esta semana a más de cien representantes de 27 países en la 'International Week'

La rectora de la ULE, Nuria González (delante, centro), ha dado la bienvenida a los participantes en la 'International Week' de la ULE. - ULE

LEÓN 5 May. (EUROPA PRESS) -

Más de 100 personas de 27 países se dan cita esta semana en la Universidad de León (ULE), en el marco de la XII Internacional Week, un encuentro que refuerza el objetivo de la Institución académica de abrirse al mundo y fortalecer su red de cooperación internacional.

La cita se concibe como un espacio de encuentro entre universidades, orientado al intercambio de experiencias y a la generación de nuevas oportunidades de colaboración entre instituciones de educación superior de distintos países, que comparten el objetivo de "seguir creciendo".

Así lo ha destacado la rectora de la ULE, Nuria González, que ha dado la bienvenida a los participantes a una Universidad con una "clara vocación internacional", que trabaja desde hace años para "tender puentes más allá de sus fronteras" y consolidar la red de relaciones académicas en el ámbito global.

En este sentido, ha puesto como ejemplo la integración de la ULE en la alianza europea Eureca-PRO, así como sus vínculos con universidades de Europa o América Latina, Estados Unidos y Asia, a través de iniciativas como el Instituto Confucio o la presencia en León de una sede de la Universidad de Washington, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Universidad de León.

Así, esta semana es "clave" en la estrategia internacional de la Universidad, tal y como ha destacado el vicerrector de Internacionalización y Compromiso Global, José Alberto Benítez-Andrades, ya que permite reunir en el campus leonés a personal docente, investigador y de gestión de universidades de todo el mundo y acercar la ULE a nuevos países, lo que facilita el contacto con posibles socios para impulsar futuras colaboraciones académicas y de investigación.

Concretamente, durante esta semana hay delegaciones de países europeos como Polonia, Portugal, Italia y Francia, junto a otras de Albania, Montenegro, Bosnia y Herzegovina, así como del continente africano como Etiopía, Mozambique o Costa de Marfil, lo que pone de relieve el carácter global y diverso de la presente edición de la iniciativa.

IA Y EL CAMINO DE SANTIAGO

El programa de esta duodécima edición se estructura en torno a dos ejes principales: la aplicación de la Inteligencia Artificial (IA) en los procesos de internacionalización universitaria y el Camino de Santiago como referente histórico de intercambio cultural entre territorios.

A lo largo de la semana los participantes tendrán la oportunidad de conocer de primera mano los servicios, titulaciones y estrategias de internacionalización de la ULE, así como de establecer vínculos institucionales con sus homólogos internacionales. El programa incluye, además, talleres y actividades culturales y visitas a la ciudad de León, al Campus de Ponferrada y a una etapa del Camino de Santiago en la comarca de El Bierzo.